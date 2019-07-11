LV monogram撒野新樣貌 叢林風格好搶眼 新款入手還要等到8月份

2019-07-11 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）玩轉Monogram再出新招，以野性、具視覺張力的動物紋表現，打造2019年秋季最新Monogram圖紋系列，運用在品牌經典Neverfull、NéoNoé等包款，帶來視覺衝突的新鮮感。

在2018年早春女裝發表時，女裝藝術總監Nicolas Ghesquiere除了大量運用東洋元素的浮世繪、武士服或能劇為創意元素，在女性服裝的劍領、翻領也出現大量皮草點綴的貓科黑白或黑褐色圖紋，這些動物紋成為2019秋季Monogram帆布變奏中的耀眼叢林（Giant Jungle）系列，結合了全新的動物印花圖案，將路易威登標誌性Monogram鑲嵌中性色調，轉變為焦糖棕、象牙白、煙草色和黑色的組合搭配。