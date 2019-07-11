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LV monogram撒野新樣貌 叢林風格好搶眼 新款入手還要等到8月份

2019-07-11 17:18聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）玩轉Monogram再出新招，以野性、具視覺張力的動物紋表現，打造2019年秋季最新Monogram圖紋系列，運用在品牌經典Neverfull、NéoNoé等包款，帶來視覺衝突的新鮮感。

在2018年早春女裝發表時，女裝藝術總監Nicolas Ghesquiere除了大量運用東洋元素的浮世繪、武士服或能劇為創意元素，在女性服裝的劍領、翻領也出現大量皮草點綴的貓科黑白或黑褐色圖紋，這些動物紋成為2019秋季Monogram帆布變奏中的耀眼叢林（Giant Jungle）系列，結合了全新的動物印花圖案，將路易威登標誌性Monogram鑲嵌中性色調，轉變為焦糖棕、象牙白、煙草色和黑色的組合搭配。

巨型、迷你或經典尺寸的Monogram花朵輪番交替，斑馬、豹紋等印花成為鑲嵌在Monogram內的圖樣，或是以動物紋為底、Monogram穿插其間的繽紛視覺，營造出包款的拼接錯視效果，也擷取叢林暗影交錯的神祕特質。全新的叢林圖紋系列，表現在經典的Neverfull、NéoNoé水桶包以及全新的Onthego托特包，以對比鮮明的色彩，呼應狂野之秋，全系列預計8月在全球各地專賣店登場。

Monogram帆布變奏Giant Jungle圖案Neverfull包款。圖／...
Monogram帆布變奏Giant Jungle圖案Neverfull包款。圖／LV提供
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Monogram帆布變奏Giant Jungle圖案Cabas Onthego手...
Monogram帆布變奏Giant Jungle圖案Cabas Onthego手袋。圖／LV提供
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Monogram帆布變奏Giant Jungle圖案Cabas Onthego手...
Monogram帆布變奏Giant Jungle圖案Cabas Onthego手袋。圖／LV提供
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Monogram帆布變奏Giant Jungle圖案的Cabas Onthego...
Monogram帆布變奏Giant Jungle圖案的Cabas Onthego手袋。圖／LV提供
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Monogram帆布變奏Giant Jungle圖案的NéoNoé包款。圖／LV...
Monogram帆布變奏Giant Jungle圖案的NéoNoé包款。圖／LV提供
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Monogram帆布變奏Giant Jungle圖案Neverfull包款。圖／...
Monogram帆布變奏Giant Jungle圖案Neverfull包款。圖／LV提供
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Monogram帆布變奏Giant Jungle圖案的NéoNoé包款。圖／LV...
Monogram帆布變奏Giant Jungle圖案的NéoNoé包款。圖／LV提供
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Monogram帆布變奏Giant Jungle圖案的NéoNoé包款。圖／LV...
Monogram帆布變奏Giant Jungle圖案的NéoNoé包款。圖／LV提供
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Monogram帆布變奏Giant Jungle圖案Neverfull包款。圖／...
Monogram帆布變奏Giant Jungle圖案Neverfull包款。圖／LV提供
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象牙LV
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