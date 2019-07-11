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化妝不分女人、男人　ADDICTION 10周年彩盤限量登場，城市版一盒化全臉～

2019-07-11 17:03聯合報 記者劉小川╱即時報導

日本彩妝品牌ADDICTION，從2009年上市以來，即將迎來10周年，特別推出10款限定彩盤，重新組合日本最佳彩妝大賞的明星商品、也集結人氣色調，每款彩盤都是精選，絕對用到見鐵盤，其中以東京、紐約巴黎為靈感的「經典上癮限定盤」，標榜一下飛機就美呆，另也推出無性別彩盤，男人女人都可以用。

ADDICTION的10周年彩盤，每個都是超限定，以城市為靈感的3大城市彩盤，標榜只要一盒彩盤，就能全臉著妝，顏色更是一時之選，東京款以玫瑰花色的頰彩與紅唇膏，夠迷人；紐約款以大地色系的時髦感，超摩登；巴黎款是濃豔的啲色調與奶茶橘等相間。

另一系列空中飛人國際限定版，以3種膚色來區隔，搭配好遮瑕膏、頰彩與蜜粉餅，完整打造出質感底妝。色彩控則必收大師限定盤，包括癮炫唇彩大師、癮色美人大師與完美遮瑕盤大師，一盤包辦所有當紅顏色，每天都能換不同色調。

針對男人、女人化妝的無性別彩盤，顏色不管男女都能使用，包括有頰彩、遮瑕膏、眉粉、護唇膏與蜜粉餅，讓男人使用上，也可以呈現出MAN感。

全系列彩盤一律2,700元，另搭配推出6支刷具的玩色上癮限量刷具組，包辦所有臉部彩妝需要用的刷具，售價5,400元。

ADDICTION推出10周年限定彩盤。圖／ADDICTION提供
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ADDICTION新彩盤，讓男人女人都能使用。圖／ADDICTION提供
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ADDICTION標榜無性別的空中飛人國際限定盤04，2,700元。圖／ADDI...
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ADDICTION癮色美人大師限定盤（左起）、美遮瑕盤大師與癮炫唇彩大師，2,7...
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ADDICTION空中飛人限定款，共3種膚色，2,700元。圖／ADDICTIO...
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ADDICTION經典上癮限定盤，左起東京、紐約與巴黎，2,700元。圖／ADD...
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