化妝不分女人、男人 ADDICTION 10周年彩盤限量登場，城市版一盒化全臉～

2019-07-11 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



日本彩妝品牌ADDICTION，從2009年上市以來，即將迎來10周年，特別推出10款限定彩盤，重新組合日本最佳彩妝大賞的明星商品、也集結人氣色調，每款彩盤都是精選，絕對用到見鐵盤，其中以東京、紐約與巴黎為靈感的「經典上癮限定盤」，標榜一下飛機就美呆，另也推出無性別彩盤，男人女人都可以用。

ADDICTION的10周年彩盤，每個都是超限定，以城市為靈感的3大城市彩盤，標榜只要一盒彩盤，就能全臉著妝，顏色更是一時之選，東京款以玫瑰花色的頰彩與紅唇膏，夠迷人；紐約款以大地色系的時髦感，超摩登；巴黎款是濃豔的啲色調與奶茶橘等相間。

另一系列空中飛人國際限定版，以3種膚色來區隔，搭配好遮瑕膏、頰彩與蜜粉餅，完整打造出質感底妝。色彩控則必收大師限定盤，包括癮炫唇彩大師、癮色美人大師與完美遮瑕盤大師，一盤包辦所有當紅顏色，每天都能換不同色調。

針對男人、女人化妝的無性別彩盤，顏色不管男女都能使用，包括有頰彩、遮瑕膏、眉粉、護唇膏與蜜粉餅，讓男人使用上，也可以呈現出MAN感。