美牛漢堡月！3家漢堡店推出最「牛」漢堡 指定店消費抽獎免費吃

2019-07-11 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



暑假一起來大口吃牛肉！美國肉類出口協會為消費者推薦有「美旗林」稱號的Diamond Plus Precious認證優質店家，包含Burger Ray、Ed’s Diner美式燒烤餐館、Selﬁsh Burger 喀漢堡等皆入選。其中，Burger Ray正逢4周年，推出單筆滿額可抽獎活動，讓消費者可以免費吃漢堡。

美國肉類出口協會將7月定位為美國牛肉漢堡月，推薦有「美旗林」稱號的Diamond Plus Precious認證優質店家，其中，Burger Ray主打USDA Choice冷藏牛肉，以牛排館規格提供5分熟、7分熟、全熟等3種不同熟度選擇的漢堡，讓消費者可以吃到最夠味的牛肉漢堡。

同時，為了迎接4周年，Burger Ray即日起到7月31日間，推出優惠活動，若是單筆消費滿300元就可獲得抽獎機會，600元2次、900元3次，依此類推，有機會抽中心臟病堡或是現打奶昔、厚或薄的牛肉培根，盡情品嘗美國牛肉的好滋味。

Ed’s Diner美式燒烤餐館則號稱是最道地的美式BBQ風味，為台灣第一間美式BBQ餐廳，店內牛肉漢堡皆為美國牛肉，使用美國進口旋轉烤箱，以濃縮所有的肉汁與風味。菜單除了有燻烤牛胸肉漢堡外，還有提供紐約客、沙朗或是丁骨牛排等提供消費者選擇。