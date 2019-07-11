「夏季旅展」下周五開展 杜拜快閃2萬有找

2019-07-11 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



2019台北國際夏季旅展將於7月19日至22日在台北世貿一館登場，除了暑假清倉優惠，還擴及中秋、雙十連假好康，早鳥秋季賞楓行程也出爐，近年旅遊人次不斷成長的郵輪市場也祭出各種優惠，最高可折萬元。

台灣郵輪市場持續成長，雲頂郵輪集團推出台灣區唯一代理名人遊輪愛極號全球首航，東加勒比海11日原價148,000元，含稅特價138,000元。信安旅遊主打全新啟航MSC鴻圖號西地中海郵輪假期11日，最高優惠1萬元，升等陽台艙。麗寶旅遊推出海上跨年新體驗特價34,900元起，同房第二人折3千元。巨大旅行社有歌詩達盛饌號東地中海雅典11天原價105,900元起，特價87,900元起。

今年長程線銷售速度較往年快，巨大旅遊表示，11月之前的長線團已售七成，旅展特惠團搶賣到過年，今年表現最好的是義大利、奧捷，以10、11月的義大利團為例，12天6萬有找最優惠，還祭出超殺的「杜拜快閃」3天0夜2萬有找。

短程線今年東南亞大幅成長，東南旅遊觀察，泰國、中越與峇里島最受歡迎，若要搶暑假清倉優惠，8月中下旬過後的團還有機會；賞楓行程則以韓國為主，9月中下旬初見楓色、團體遊8千有找；最大優惠則是越南峴港5日打出「4人同行1人免費」優惠，每人16,800元起。此外，「和平號」環遊世界之旅今年已售罄，明年行程也在夏季旅展開賣，最高可省8萬3千元。

展覽期間，從世貿一館11號入口入場即可獲刮刮卡乙張，人人有獎。此外，只要在19至21日上午10點在世貿大廳排隊的前100名民眾，都可免費獲得紅包一份，獎項有日本來回機票、住宿券等。此外，即日起至7月19日至台北國際夏季旅展官網，可預約免費入場券，還有機會參加抽獎；7月18日前，至全家、博客來、GOMAJI、年代、udn售票可購買預售票，原價200元，優惠價150元。

展出資訊

時間：7月20日~23日，上午10:00~午06:00

地點：台北世貿一館 (台北市信義路五段5號)，捷運信義線台北101/世貿出口

官網：http://ste.kje-event.com.tw/

電話：02-2797-9559