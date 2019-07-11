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飯店好康看這裡！「兩岸旅展」表演多、優惠大 2.2折起開搶

2019-07-11 16:19聯合報 記者羅建怡╱即時報導

「2019海峽兩岸台北夏季旅展」同步於7月19至22日在台北世貿一館B區開展，緊接著「台灣美食展」也將在7月26日至29日登場，往年少參加夏季旅展的星級飯店，今年鼎力支持，展場都納進兩岸展B區，業者也給足兩岸旅展主辦單位面子，不僅下殺優惠大，還有各種跨界好禮滿額贈。

海峽兩岸旅展執行長葉碧華表示，兩岸交流愈密切，文化底蘊也相近，此次除了邀請大陸21個省市文化和旅遊相關業界、近380位代表來台參展外，今年也是大陸各省文化和旅遊部門整併之後，第一次大規模在台旅遊推廣活動，各省帶來精采且具地方人文藝術的專業表演團體來台，精采程度創歷年之最。像是海南水晶女子樂團、湖北武當武術表演、貴州侗族少數民族舞團等，4天51場兩岸節目輪番上演。

此外，除了兩岸旅遊業洽談會、旅遊產品說明會、大陸最新旅遊產品發表等，主舞台區有來自各地的精采表演，還請來「網紅直播」，行銷台灣觀光。

「2019海峽兩岸台北夏季旅展」還有各大星級飯店進駐，預料也將帶來高人氣。參展的業者包括晶華、福華、圓山、福容、美福、君悅等飯店，誠品行旅也首度參展。其中，福華飯店集團再推全省福華連鎖住宿券2999元，夏季旅展加碼買10贈1；另有台北福華中西美食餐券950元、約58折，通用於4個餐廳；江南春每桌萬元有找。

台灣人特愛自助餐，台北美福飯店打出彩繪自助餐廳平日下午餐買5送1、3,750元，約58折；也有35折起的住宿券，房間裡的帳篷玩具都可以帶回家。此外，線上旅展至7月底，獨家開賣4,999元的住宿券。誠品行旅主打超人氣的「無國界饗樂單人套餐券」約5折999元，旅展一次購買10張可打45折，線上旅展更便宜，4張就可以45折入手。

老爺酒店集團旗下全台11家飯店聯合參展，主打聯合住宿券每張2,900元。晶華酒店則推出低至2.2折的優惠票券，官網線上旅展同步，即起至18日還在晶華酒店地下二樓麗晶精品開設「晶華旅展早鳥快閃店」。

貴州侗族也遠道而來，帶來精采演出。圖／海峽兩岸旅展主辦單位提供
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台北美福大飯店住房優惠多，還可以將房間的帳篷、玩具通通帶回家。圖／台北美福提供
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貴州侗族也遠道而來，帶來精采演出。圖／海峽兩岸旅展主辦單位提供
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誠品行旅首次參展，推出無國界饗樂晚間套餐，千元有找。圖／誠品行旅提供
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湖北武當武術表演，也將登台。圖／海峽兩岸旅展主辦單位提供
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晶華酒店千元有找的azie美國爐烤牛排雙人券，是高CP值的選擇。圖／晶華酒店提供
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