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踏上絕美瑞士阿爾卑斯山 買域峰登山表圓一生之夢

2019-07-12 00:00文／ Alaska

每個愛山人心目中夢想清單的名單之中必定有瑞士馬特洪峰（Matterhorn）；喜歡挑戰極限的愛表人必收藏的一款表也絕對包括Favre-Leuba域峰表的Bivouac 9000登山機械表。當然，如果這兩個夢想能一起圓的話也未免太過完美。

圖／域峰表 提供
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不過今年九月，這麼完美的事情可能就會發生在你身上。

自7月1日起至7月31日止，凡預購域峰全新時尚極黑版本的Bivouac 9000登山腕表，就可以免費參加9月19、20日由品牌發起的瑞士策馬特健行活動，由曾經8度登上聖母峰的品牌大使、知名登山家Adrian Ballinger 與 Nicolas Hojac「伴遊」。更夢幻的是，台灣總代理瑞博品有限公司另加碼蘇黎世來回機票及長途飛行後的第一晚住宿，以便在充分休息後再出發享受此趟夢幻行程 – 換句話說，買一枚經典好表，不用抽獎，直接加贈瑞士夢幻山景3天2夜圓夢之旅。

圖／域峰表 提供
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不過，在免費往往最貴的時代，這樣的好康藏有什麼玄機嗎？還真的沒有。域峰表單純只是想要分享數百年來對山岳與製表的熱情、追求挑戰的精神。事實上，域峰表是瑞士第二古老製表品牌，品牌最令人津津樂道的故事，便是早在1962年就研發出不仰賴電子儀器、僅需利用物理學上無液氣壓原理測量氣壓和海拔高度達3000米的機械表，並在1975年伴隨田部井淳子成為世界上首位從南坡登上聖母峰的女性。

圖／域峰表 提供
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2018年，利用同樣原理推出的全新復刻版Bivouac 9000登山腕表，陪伴世界級登山家Adrian Ballinger再度登上聖母峰，成為實測第一只能在海拔高度 8848 米、攝氏負40度的聖母峰上精確測量海拔高度和時間的機械表。2019年推出的全新黑色版本以耐磨低敏且質地輕盈的鈦金屬打造，黑底白指針的配色即使在光線不足的狀況下也容易讀時，而與高度有關的數據都以鮮豔的紅色指針指示：中央紅色指針搭配雙向旋轉表圈上的刻度，可判讀每百米的高度，表示每次完整走一圈代表爬升海拔3000米；超過3000米之後搭配參照3點鐘位置高度計與氣壓的紅色小指針，會隨著每攀升1000米高度前進一格，最高可以測量至海拔9000米。

圖／域峰表 提供
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對山岳與製表的熱情、追求挑戰的精神，也是為什麼，域峰要提供你一生難忘的機會，戴著一枚這麼有故事的腕表，走訪風景如畫的策馬特山區、貼近瑞士最美也最陡峭的馬特洪峰 – 這正是瑞士三角巧克力Toblerone就是以標誌上的那座山峰。除了享受令人屏息的美景，也能實際在海拔1631公尺的策馬特，試試你手腕上的域峰表，跟隨頂級登山家的腳步，在阿爾卑斯山留下難忘的回憶。

更多活動細節，歡迎洽詢全省經銷商；確切地點、時間、會面地點等的詳細信息將於9月公佈。所有活動辦法以主辦單位公告為主 @Favre-Leuba 域峰台灣粉絲專頁www.facebook.com/FLTWpage
Favre Leuba 總代理 瑞博品有限公司 service@swissprimebrands.com電話: 02 -8770 6918，或洽:全台授權經銷商：
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