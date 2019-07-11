化妝一直卡粉怎麼辦？4原因代表妳的皮膚出問題囉～

2019-07-11 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



女生每天化妝時，妝感容易不乾淨，其中「卡粉」是超多女生最煩惱的事情，但為什麼會卡粉呢？其實有4個原因是最容易卡粉，對症下藥，就不怕任何困難囉！

1.化妝的方式錯誤，而導致卡粉

很多女生在上粉底液的時候，常會使用一些輔助的工具。但使用正確的化妝工具，上底妝就會變得很容易。粉底上的比較厚，容易會出現粉末的痕跡。

貼心小建議：不管是使用海綿、粉底刷，當成底妝的工具，建議在使用前，噴上水，讓妳的工具保持濕潤時使用粉底，可以讓底妝更保濕持久。

2.化妝的工具錯誤，也是化妝成敗的關鍵

如果妳是一個乾燥肌膚的人，選擇粉底刷或手指來化妝，有可能會導致妝感變得厚重，甚至有卡粉的現象。

貼心小建議：建議乾燥肌膚的人在上妝時，可以使用海綿或粉撲、美妝蛋，來當輔助工具，當然在使用工具輔助下，記得噴點水在工具上，讓妝感更服貼、保濕。

3.皮膚防禦能力低，導致嚴重卡粉

當皮膚的防禦能力下降時，可能會讓肌膚無法鎖住水分，然而皮膚過多的水分流失，就會導致皮膚出現皮膚乾燥、脫皮、乾紋的出現。

貼心小建議：如果出現以上症狀，建議先暫時減少去角質功能的護膚產品，並在洗臉時，減少肌膚表面的過度摩擦，在臉部肌膚屏障受損時，建議可以使用針對加強保護屏障的修復產品，讓肌膚角質可以慢慢恢復。

4，臉部肌膚角質太厚，也會導致化妝粉卡卡

肌膚有固定的新陳代謝，會產生新的角質。但廢角質不能自動從皮膚上分離出來，形成我們常聽到的死皮。當然，死皮與粉底混合在一起時，妳就知道有多糟糕了。