「貴婦百貨」夏日美食優惠結帳最高現抵200 微風南山餐廳啟用手機訂候位
到百貨商場逛街，過程少不了的就是吃美食。BELLAVITA B2美食廣場推出多款清爽開胃夏日美食迎接盛夏，除了推出美食優惠價外，並推出用餐即可抽獎，最高現抵200元。另外，微風訂候位系統上線，微風南山搶先啟用，一機在手隨時查看餐廳與預約，讓購物與吃美食的過程更輕鬆接軌。
BELLAVITA推出夏日美食優惠，漢堡餐廳HALEAKALA推出脆炸雞腿漢堡排+BORA BORA飲品，原價480元，優惠價350元。台北著名老字號粵菜館靜園餐廳推出戀戀夏日雙人分享餐，原價1,685元，優惠價1,380元 。
另外，包括豆腐村人氣豆腐煲精選套餐、滿堂紅季節限定酷涼椰子雞套餐，都享夏日優惠價。
此外，即日起至8月4日，周一至周四午餐及晚餐時段於BELLAVITA B2美食廣場餐廳用餐，結帳時每桌可抽獎，通通有獎，最高現抵200元。12月30日前，至B2分享餐廳消費，當日單筆滿500元即可獲得一點，
當月集滿五點即可兌換500元美食抵用券。
有60萬名會員的微風「Breeze Rewards 」新增餐廳「訂候位功能」，以美食餐廳居多的微風南山率先啟用，透過「微風禮遇會員App」會員點選首頁的訂候位功能，即可直接進行當天的線上候位或是預約用餐。
7月19日起微風南山仲夏饗食祭開跑，美食餐廳包括高樓層餐廳Smith&Wollensky、新葡苑46或6樓的D弐拾弐、7樓Trine&Zen等餐廳在7月19日至7月21日推出三日限定餐飲優惠。
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