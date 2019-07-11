班奈狄克康柏拜區為「表」朗讀 帥照秒登粉專大頭貼
瑞士高級製表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）日前在全英國唯一典藏米開朗基羅大理石雕塑的倫敦皇家藝術學院舉辦「精妙之芯，時間之藝」晚宴，積家全球大使班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）、莎劇資深演員茱麗葉史蒂芬森（Juliet Stevenson）、英國新生代女星艾莉班柏（Ellie Bamber）和美國男星克拉克彼得斯（Clarket Peters）更於晚宴上參與「見信如晤」（Letters Live）書信朗讀慈善活動，透過現場朗誦歷史信函並加入個人解讀、彰顯文學力量。而本人沒有在經營社群媒體的班奈狄克康柏拜區，當天造型實在太帥，由粉絲自組的臉書粉專「Benedict Cumberbatch」也立刻換上他活動上搭配帶積家超薄大師系列陀飛輪琺瑯腕表穿藍色西裝的帥照當作大頭照。
晚會中並展示積家頂級鐘表作品，包括於今年初日內瓦國際高級鐘表展上驚豔亮相的全新傑作Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel超卓傳統球型陀飛輪西敏寺萬年曆大師系列腕表，薈萃萬年曆功能、微型化多軸球型陀飛輪、為演奏西敏寺鐘樂而專門設計的音錘和專利水晶音簧等，並配備一分鐘恒力機械裝置為陀飛輪提供恒定動力，提高跳針指示時間和三問報時鳴響的準確度。同台展示的還有搭載全新螺旋形音簧的Master Grande Tradition Répétition Minutes Perpétuelle超卓傳統三問大師系列萬年曆腕表，以不同於一般音簧平置佈局，重現骨董自鳴懷表豐富悅耳的音色 。
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