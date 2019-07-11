班奈狄克康柏拜區為「表」朗讀 帥照秒登粉專大頭貼

2019-07-11 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



積家全球大使班奈狄克·康柏拜區佩戴Master Ultra Thin Tourbillon Enamel 超薄大師系列陀飛輪琺瑯腕表，出席以「精妙之芯，時間之藝」主題晚宴。圖／積家提供 分享 facebook 瑞士高級製表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）日前在全英國唯一典藏米開朗基羅大理石雕塑的倫敦皇家藝術學院舉辦「精妙之芯，時間之藝」晚宴，積家全球大使班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）、莎劇資深演員茱麗葉史蒂芬森（Juliet Stevenson）、英國新生代女星艾莉班柏（Ellie Bamber）和美國男星克拉克彼得斯（Clarket Peters）更於晚宴上參與「見信如晤」（Letters Live）書信朗讀慈善活動，透過現場朗誦歷史信函並加入個人解讀、彰顯文學力量。而本人沒有在經營社群媒體的班奈狄克康柏拜區，當天造型實在太帥，由粉絲自組的臉書粉專「Benedict Cumberbatch」也立刻換上他活動上搭配帶積家超薄大師系列陀飛輪琺瑯腕表穿藍色西裝的帥照當作大頭照。