一芳水果茶珍奶一天可賣出25萬杯！好吃的兩大秘訣是…
「珍珠奶茶」全球都喝得到，早已是台灣之光，但你知道有一家連鎖茶飲，目前在全球有1400家門市，平均每天共可賣出25萬杯「黑糖粉圓鮮奶」？這杯長銷飲品出自一芳水果茶，業者公開秘訣，「黑糖粉圓鮮奶調製過程厚工繁複，手工慢火熬煮至少1.5個小時，才能將黑糖的香甜煮進粉圓裡；為保持最佳口感，珍珠起鍋超過2小時就不再販售」。
一芳水果茶於2017年推出此款飲品，原本只是冬季限定，但許多消費者指定購買，因此成為常態飲品，不論在台灣、港澳大陸、美國、加拿大、英國、日本、越南等國家，都是銷售排名前3名的人氣飲品。這味跨國界的人氣珍奶，也將參加台中市政府即起至7/28舉辦的「2019台中珍奶節」評選。此外，夏日也新推「不能梅有妳」活動，除了「信義脆梅綠」飲品大杯升級2顆脆梅，7/16前還有飲品大杯39元優惠(原價55元)。
以豹紋波霸鮮奶茶出名的「豹豹獵茶BAUBAUTEA」，也推出盛夏限定「黑金色系飲品」，採用百年餅乾品牌OREO打造黑色系OREO濃醇綿密口味冰沙，鎖定甜食控螞蟻人；另有冰涼清爽的鮮芒冰沙，搭配甜而不膩的手打鮮奶油，再淋上粉色系棉花糖，層層堆疊的高顏質冰沙，打卡、消暑皆宜。「Oreo鮮奶冰沙」及「豹戀芒果冰沙」預計7月16日起販售，原價每杯95元，7月26日前購買享新品優惠價65元。
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