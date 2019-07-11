陪伴六七年級長大的Hello Kitty 45歲囉！鎮金店超萌聯名來了

2019-07-11 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



不可否認，各式各樣超乎想像的Hello Kitty聯名商品，是陪伴許多6、7年級生長大的重要回憶。而這個始祖級的「可愛教主」如今已經 45歲了！ 長期擔任三麗鷗授權合作夥伴的鎮金店（Just Gold）特別推出全新Hello Kitty 45th限定聯名純金系列商品「Join Your Life」，匯集Hello Kitty多年來化身不同商品的超萌模樣，歡慶45週年。

一系列純金打造、搭配細膩釉彩描繪的的聯名金飾，象徵Hello Kitty時刻相伴、存在日常生活中。全系列包括戒指、鍊墜、單邊耳環等首飾、有有擺件，Hello Kitty化身蛋糕捲、杯子蛋糕、零錢包、粉紅水杯、水杯、香水瓶等日常物件，模樣可愛討喜。為慶祝系列商品全台上市，鎮金店更自7月1日起特別玄回全台舉辦快閃超萌拍照打卡活動，凡活動展期留言分享於指定Facebook活動po文，即可機會獲得Hello Kitty限定好禮。

鎮金店 Just Gold ×Hello Kitty快閃超萌拍照打卡活動

7/11（四）- 7/29（一）漢神巨蛋 2F

7/30（二）- 8/14（三）新光三越台中店 4F

8/15（四）- 9/2（一）中壢 SOGO4F

9/3（二）- 9/16（一）新竹巨城 2F