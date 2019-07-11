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用創作述說冰島的孤寂 -「我的秘密在浪漫的時候公開」倪嘉隆創作個展

2019-07-11 11:09聯合新聞網 聯合數位文創

＂我們藏著一些事情，不是不可告人，只是不想分享，那些揮之不去的片段儲存在記憶中，在時間的化學作用的催化下，變得更有價值，或是輕於鴻毛。但不可否認的是總有那一刻，想要傾盆而出，然後一傳十，百傳千，在適當的時間點引爆，更能達到核武等級的威力。但我選擇在浪漫的時候公開，用創作敘述著我的秘密。＂

「我的秘密在浪漫的時候公開」倪嘉隆創作個展，圖/聯合數位文創提供
「我的秘密在浪漫的時候公開」倪嘉隆創作個展，圖/聯合數位文創提供
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浪漫的時候是什麼時候？聯合數位文創IP經紀插畫家倪嘉隆Nio，對他來說，是在冰島旅行時任何感動的時刻。冰島充滿著許多浪漫的元素，山川如畫、斗轉星移的變化、極光瀑布洪流而下，彷彿是不存在於地球的顏色，呈現著猶如魔法般的場景。冰島壯麗、寧靜，並且孤寂，一種淒涼的美麗訴說著許多秘密，每踩一個點，就將祕密放入行囊，而Nio自己的秘密，也埋藏在那裡。這趟冰島旅程是Nio與創作角色*[22]、[66]的尋秘之旅，他將這次的旅行經驗結合創作的想像力，繪出那些如小說情節般的浪漫時刻，將他和冰島交換的秘密帶回來與大家分享。

* NIO筆下的角色2266原型是以米克斯貓與臘腸狗創作，他們的共通點是要死不活，含NIO本人，慵懶的過日子。

「我的秘密在浪漫的時候公開」倪嘉隆創作個展，圖/聯合數位文創提供
「我的秘密在浪漫的時候公開」倪嘉隆創作個展，圖/聯合數位文創提供
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[主展牆面]

冰島充滿著許多浪漫的元素，當時帶著[22]和[66]踏上了尋秘之旅，一路讚嘆冰島山川如畫，斗轉星移的變化，已經不單單能用魔術來形容，更貼切的是魔法，這裡埋藏著許多秘密，每踩一個點，就將祕密放入行囊，在大雪紛飛的冰島，不管進行哪種活動都像浪漫小說的情節，極光瀑布，洪流而下，不自覺起舞，亦或是前晚皓月當空的星辰浩浩的壯觀景緻，今早又看到皓月墜入在遼闊草地上，讓湖泊映出波光粼粼的動人畫面。 有過一些旅行經驗，結合創作的想像力，綜觀全景以主觀的方式敘事著生活，和冰島交換了秘密，帶回來的都是想與你分享，其他的就埋在那了。

[其他展牆-日常系列]

這系列以日常手繪結合無俚頭發想，當主題創作卡關時，就適合進行這類型的創作，非常的療癒，不預設任何畫面，近乎是放空的狀態執行繪畫，[手在動，腦在神遊]。

「我的秘密在浪漫的時候公開」倪嘉隆創作個展，圖/聯合數位文創提供
「我的秘密在浪漫的時候公開」倪嘉隆創作個展，圖/聯合數位文創提供
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「我的秘密在浪漫的時候公開」倪嘉隆創作個展

展覽日期｜2019.6.29-2019.7.15

開放時間｜11:00-18:00

展覽地點｜松山文創園區 藝思空間

冰島極光文創
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