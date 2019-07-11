夏日限定！奎克咖啡 X 萬波紅茶聯名「手搖飲系」日式刨冰
今年夏天刨冰控又有新歡啦，簡約北歐工業風的時尚咖啡「奎克咖啡」，與IG人氣手搖飲品牌「萬波島嶼紅茶」聯名，推出「手搖飲系日式刨冰」，將萬波招牌「紅豆粉粿鮮奶」及「金牌愛玉檸檬」，變成日式刨冰組合。7月19日至8月31日止，每日上午11點30分至晚上8點限量供應，出示上述兩款萬波飲品還可享有刨冰折價20元，喜歡奎克咖啡及萬波島嶼紅茶的粉絲快搶吃一波！
奎克咖啡推出，選用IG熱門打卡飲品「紅豆粉粿鮮奶」原料製作成「勾扎咪紅豆粉粿」日式刨冰，口感細緻的刨冰，覆蓋綿密奶霜搭配紅豆粉粿，淋上台灣小農煉乳，滋味香甜迷人。另一款是清爽的萬波招牌商品「金牌愛玉檸檬」，在奎克咖啡化身為「森甘丁檸檬愛玉」日式刨冰，搭配屏東檸檬製成淋醬與檸檬片，綠茶愛玉滑溜好吃，層次豐富。
奎克咖啡表示，隨餐贈送一張日式玩藝摺紙，掃描QR CODE還有摺紙教學，簡單折出「微型紅豆粉粿刨冰」及「微型檸檬愛玉刨冰」，摺完後可至櫃檯免費兌換「日式炙烤黑糖白玉糰子」乙份，數量有限換完為止。7月19日起，消費任一餐點或鬆餅甜點，可享這兩款刨冰加購價129元優惠。「來冰的」活動詳情，可上奎克官網查詢，活動或售價如有更動，以店家現場實際公告為準。
哪裡吃
奎克咖啡
台北忠孝店 台北市大安區忠孝東路四段216巷11弄8號
台中公益店 台中市南屯區公益路二段532號
高雄博愛店 高雄市左營區博愛二路236號
勾扎咪紅豆粉粿 180，消費餐點加購價 129
森甘丁檸檬愛玉 160，消費餐點加購價 129
商品限量供應售完為止，活動辦法或售價如有更動均以現場實際公告為準
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