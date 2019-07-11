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安潔莉娜裘莉女神樣巴黎逛大街 胸前兩點比LV珠寶還搶鏡

2019-07-11 08:30聯合報 記者曾智緯╱即時報導

許久沒有新作品與影迷見面的安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）終於在今年要有「黑魔女2」的電影推出，不過在此之前，她被直擊現身巴黎度假。一襲白色百摺洋裝搭配路易威登（Louis Vuitton）的珠寶與墨鏡，讓人感受到女神風範。

今年44歲的女神安潔莉娜裘莉日前偕同女演員Jacqueline Bisset現身巴黎，在4月時才與Brad Pitt結束了長達3年的離婚官司的她，看起來神采奕奕，享受度假之旅。此次巴黎行，兩人不論在逛街或是用餐都形影不離，安潔莉娜裘莉的造型也十分有看點，她身穿白色百摺長裙，繫上了棕色寬版腰帶，並搭配了Louis Vuitton的B BLOSSOM系列戒指、耳環點綴，以及Paris Texas太陽眼鏡來增加巨星魅力，舉手投足間自帶光芒。不過，向來崇尚自然與女權的安潔莉娜裘莉在這身造型下，並無沒有穿著內衣，依此胸前的激凸非常明顯，讓網友認為這部分更搶鏡。

另外，在之前的坎城影展期間，女星夏于喬以俐落短髮搭配白色中空禮服的造型，獲得外媒票選為紅毯最美。而日前的台北電影節，夏于喬再度為其主演的「灼人秘密」現身首映典禮，這一次她改以清新的細肩帶拼接小禮服出席，同時搭配De Beers Arpeggia鑽石耳環、戒指與手環，凸顯了其優雅風格，同樣受到網友們的好評。

女神安潔莉娜裘莉現身巴黎，配戴了Louis Vuitton的B BLOSSOM系...
女神安潔莉娜裘莉現身巴黎，配戴了Louis Vuitton的B BLOSSOM系列戒指、耳環，以及Paris Texas太陽眼鏡。圖／Louis Vuitton提供
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De Beers Classic Line五層鑲鑽戒指，約36萬5,000元。圖...
De Beers Classic Line五層鑲鑽戒指，約36萬5,000元。圖／De Beers提供
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女星夏于喬現身台北電影節「灼人秘密」首映典禮，搭配De Beers Arpegg...
女星夏于喬現身台北電影節「灼人秘密」首映典禮，搭配De Beers Arpeggia鑽石耳環、戒指與手環。圖／De Beers提供
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女星夏于喬現身台北電影節「灼人秘密」首映典禮，搭配De Beers Arpegg...
女星夏于喬現身台北電影節「灼人秘密」首映典禮，搭配De Beers Arpeggia鑽石耳環、戒指與手環。圖／De Beers提供
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路易威登B BLOSSOM系列，黃K金和白K金配密鑲鑽石耳環，約76萬元。圖／L...
路易威登B BLOSSOM系列，黃K金和白K金配密鑲鑽石耳環，約76萬元。圖／Louis Vuitton提供
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路易威登B BLOSSOM系列，黃K金及白K金配鑽石鑲嵌戒指，約31萬9,000...
路易威登B BLOSSOM系列，黃K金及白K金配鑽石鑲嵌戒指，約31萬9,000元。圖／Louis Vuitton提供
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路易威登Paris Texas 太陽眼鏡，22,900元。圖／Louis Vui...
路易威登Paris Texas 太陽眼鏡，22,900元。圖／Louis Vuitton提供
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De Beers Arpeggia單行鑽石耳環，約80萬5,000元。圖／De ...
De Beers Arpeggia單行鑽石耳環，約80萬5,000元。圖／De Beers提供
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De Beers Dewdrop 18K白金鑽石手環，約33萬6,000元。 圖／De Beers提供
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