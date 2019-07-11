安潔莉娜裘莉女神樣巴黎逛大街 胸前兩點比LV珠寶還搶鏡

2019-07-11 08:30 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



許久沒有新作品與影迷見面的安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）終於在今年要有「黑魔女2」的電影推出，不過在此之前，她被直擊現身巴黎度假。一襲白色百摺洋裝搭配路易威登（Louis Vuitton）的珠寶與墨鏡，讓人感受到女神風範。

今年44歲的女神安潔莉娜裘莉日前偕同女演員Jacqueline Bisset現身巴黎，在4月時才與Brad Pitt結束了長達3年的離婚官司的她，看起來神采奕奕，享受度假之旅。此次巴黎行，兩人不論在逛街或是用餐都形影不離，安潔莉娜裘莉的造型也十分有看點，她身穿白色百摺長裙，繫上了棕色寬版腰帶，並搭配了Louis Vuitton的B BLOSSOM系列戒指、耳環點綴，以及Paris Texas太陽眼鏡來增加巨星魅力，舉手投足間自帶光芒。不過，向來崇尚自然與女權的安潔莉娜裘莉在這身造型下，並無沒有穿著內衣，依此胸前的激凸非常明顯，讓網友認為這部分更搶鏡。