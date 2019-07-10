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美式餐廳也賣牛肉麵! 德州牛排五道夏季限定料理上桌

2019-07-10 23:17聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

看準台灣人愛吃牛肉，牛排連鎖餐廳「德州鮮切牛排Texas Roadhouse」不僅提供最道地的美國冷藏鮮切牛排，並推出各種創意牛肉料理，滿足所有喜愛牛肉的消費者。趁著暑假Texas Roadhouse再度攜手美國肉類出口協會，以冷藏鮮切美國精選肩胛肋眼(Chuck Ribeye)牛排、沙朗(Sirloin)牛排兩部位研發出五道以「享肉主義」為主題的全新菜色。

Texas Roadhouse享肉主義全新菜色包括「南方鄉村牛排」、「火烤德州牛排佐紅綠胡椒醬汁」、「德州風味特選牛肉麵」、「甜菜根松露牛肉沙拉」、「德州辣牛肉搭配百里香蒜味麵包」，滿足消費者想豪邁吃肉、拍照打卡的用餐體驗。主廚將每塊牛排細心料理，把肉汁與香氣完美封存，搭上美式道地的起司及墨西哥蕃茄辣醬等，多重配料堆疊出層次口感，視覺、味覺一次滿足。其中，首次在美式餐廳中推出的牛肉麵也大獲好評，以鮮切美國肩胛肋眼牛排滷製，呈現肉質最美味的狀態。

全新菜色於即日起正式推出，活動至9/9止，新品上市期間凡成為Texas Roadhouse粉絲團粉絲，於FB公開分享「我是肉食男/女」之圖片，至Texas Roadhouse點購任一道「享肉主義」新品並出示PO文，每桌即可免費兌換「路得斯淡啤」(350ml)乙杯；凡會員於活動期間點購任一新品，並出示EDM優惠券，每桌即可兌換免費飲品牛仔繽紛樂/薄荷泡泡(每桌限兌換乙份)。

*未成年請勿飲酒

「德州風味特選牛肉麵」售價350元。圖／Texas Roadhouse提供
「德州風味特選牛肉麵」售價350元。圖／Texas Roadhouse提供
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德州牛排「享肉主義」推出五道全新夏季限定料理。圖／Texas Roadhouse...
德州牛排「享肉主義」推出五道全新夏季限定料理。圖／Texas Roadhouse提供
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「南方鄉村牛排」售價840元。圖／Texas Roadhouse提供
「南方鄉村牛排」售價840元。圖／Texas Roadhouse提供
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「火烤德州牛排佐紅綠胡椒醬汁」售價890元。圖／Texas Roadhouse提...
「火烤德州牛排佐紅綠胡椒醬汁」售價890元。圖／Texas Roadhouse提供
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