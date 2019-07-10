彩妝也能玩「黑與白」 香奈兒呈現經典色秋季彩妝，顏色轉換好驚豔

2019-07-10 22:59 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



提到香奈兒（CHANEL），代表色一定會想到黑與白，這回香奈兒秋季彩妝，設計師露西婭皮卡就用最經典的黑色與白色為主角，大量運用深色調與淺色調的相呼搭配，打造出黑白精緻奢華的彩妝作品。

彩妝多半是粉嫩色系，或大地色系，但香奈兒就是有本事玩弄黑與白，以抽象、絲質柔滑感，來呈現出黑白色，兩者交疊出微妙的漸層色彩，讓彩妝有了新氣象。

香奈兒搭配著巴黎的現代主義建築與文化環境，黑色與白色也反映出香奈兒女士當年的背景，將這樣的設計理念、線條及藝術，注入了新的時代靈魂，重現在現代消費者的眼前，如同彩妝版的穿越劇。

在眼影、眼線筆的勾勒與色彩的調配，加入漸層魅力，深褐色、灰色與新「酒紅」色的變化，讓靈魂之窗增添丰采，具體地呈現在秋冬的冷感季節，用霧面質感襯托出優雅不羈。

香奈兒防水眼線筆 #949 明眸、香奈兒完美比例極黑濃密睫毛膏#90 濃密黑，加強眼神的明亮度，香奈兒四色眼影#332 浪漫、 #334時尚，香奈兒單色眼影 #327 流星、#317 冰雪，用一種多層次、豐富的棕色調及灰白色調，襯托出如眼中星空般的神秘及魅力，讓秋冬彩妝更添上耀眼氣質。