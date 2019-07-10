夏天就是要吃鮭魚！17家餐廳、飯店鮭魚料理總整理
想要盡情品嘗鮭魚可趁現在！挪威海產推廣協會即日起舉辦挪威鮭魚月，邀請17家知名飯店、餐廳品牌合作，若消費者到指定合作餐廳消費，並參與店內活動，就可參加集點，有機會將I-phone XR、挪威鮭魚菲力等好禮帶回家。
挪威海產推廣協會首次舉辦挪威鮭魚日，即日起到7月31日間與17家餐廳、飯店等合作，端出各種挪威鮭魚料理。其中，漢來海港以現切的鮮鮭生魚片提供消費者品嘗，另有費時慢燉的豆豉蒸鮭魚頭，讓饕客體驗挪威鮭魚的脂香及鮮美。
50樓Café自助餐廳則是推出爐烤火山鹽香茅挪威鮭，採用大量蛋白與夏威夷火山鹽與各式香料包裹鮮嫩鮭魚後高溫烘烤，香料鹽烤外衣完整鎖住挪威鮭魚的細緻肉質與鮮美，吃完唇齒留香。另一道古法香草油漬挪威鮭魚佐洛神花醬，展現鮭魚與香草、花醬的風味。天賜良緣百匯端出夏日鮭魚沙拉、水煮鮭魚佐魚子醬＆龍蝦奶油慕斯；中天溫泉渡假飯店推出爐烤脆果鮭魚佐奶油海膽醬、融合日式及西式烹調手法的炙燒鮭魚佐山葵蛋黃醬。
星享道酒店則提供運用舒肥低溫烹調再炙燒的低溫炙燒鮭魚佐白酒香芒醬，保持挪威鮭魚的豐美脂香與多汁鮮嫩，特製白酒香芒醬口味甜中帶鹹，清新水果味解除夏天的油膩。鮭魚慕斯佐奶油白酒紅花汁則可讓愛美女性從高膠原的鮭魚皮中吃得到Ｑ嫩與鮮美。
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