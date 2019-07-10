夏天就是要吃鮭魚！17家餐廳、飯店鮭魚料理總整理

2019-07-10 19:57 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



想要盡情品嘗鮭魚可趁現在！挪威海產推廣協會即日起舉辦挪威鮭魚月，邀請17家知名飯店、餐廳品牌合作，若消費者到指定合作餐廳消費，並參與店內活動，就可參加集點，有機會將I-phone XR、挪威鮭魚菲力等好禮帶回家。

挪威海產推廣協會首次舉辦挪威鮭魚日，即日起到7月31日間與17家餐廳、飯店等合作，端出各種挪威鮭魚料理。其中，漢來海港以現切的鮮鮭生魚片提供消費者品嘗，另有費時慢燉的豆豉蒸鮭魚頭，讓饕客體驗挪威鮭魚的脂香及鮮美。

50樓Café自助餐廳則是推出爐烤火山鹽香茅挪威鮭，採用大量蛋白與夏威夷火山鹽與各式香料包裹鮮嫩鮭魚後高溫烘烤，香料鹽烤外衣完整鎖住挪威鮭魚的細緻肉質與鮮美，吃完唇齒留香。另一道古法香草油漬挪威鮭魚佐洛神花醬，展現鮭魚與香草、花醬的風味。天賜良緣百匯端出夏日鮭魚沙拉、水煮鮭魚佐魚子醬＆龍蝦奶油慕斯；中天溫泉渡假飯店推出爐烤脆果鮭魚佐奶油海膽醬、融合日式及西式烹調手法的炙燒鮭魚佐山葵蛋黃醬。