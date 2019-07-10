點紅酒打卡送燒鴨 新葡苑再推酒單評鑑限定套餐

2019-07-10 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



老牌中餐廳開設的SHIN PU YUAN新葡苑四十六，主打精緻創意粵菜及滬菜，搭配各種紅白酒或茶葉茗品，提供佐餐茶、酒服務。由於新葡苑四十六近日更獲得WIne Spectator酒單卓越獎。為了慶祝獲獎，7月25日起推出WS酒單評鑑限定套餐，每套3,980元起，同時推出點購指定紅酒打卡送烤鴨。

新葡苑四十六位於微風南山46樓，以創意粵菜、滬菜為主，酒單相當豐富，超過百款產地來自亞洲、法國、美國、澳洲、義大利、西班牙、波爾多等地區葡萄酒，還有中式白酒、精釀啤酒、蘇格蘭與台灣威士忌等酒款，以及台灣9款茶葉茗品，皆可提供消費者佐餐。

新葡苑四十六近期獲得Wine Spectator酒單評鑑大賞，Wine Spectator每年頒布百大酒款為葡萄酒評分，並評鑑各大餐廳葡萄酒單，刊登在砸置中，入選評鑑的餐廳必須有侍酒師或酒水總監，提供專業服務，且酒單要有90款酒品，提供完整產區、年份、酒廠名稱等資訊，為相當具有權威的評鑑。

為了慶祝入選Wine Spectator酒單評鑑大賞，新葡苑四十六從7月25日到8月31日間推出WS評鑑限定套餐，由侍酒師從得獎酒單中挑選出4款酒品，搭配和風九孔鮑、金磚燒肉、黑松露走地雞、翠蔥玉露蒸皇斑、避風塘本港活龍蝦、竹笙野菌清雞湯、川椒西施牛等餐點，甚至連最後的甜點楊枝甘露，都有霧峰酒莊荔枝蜂蜜酒搭配，餐佐酒互相調和，更加凸顯風味。每套3,980元起。

同時，新葡苑四十六推出琴瑟和鳴系列，點購Heartland Directors Cut Shiraz紅酒，打卡貼文分享餐酒心得，就送明爐燒鴨一份。