康是美「DR.WU品牌月」獨家重量組、買1送1、第2件5折超划算

2019-07-10 19:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



DR.WU首度與康是美攜手舉辦最強品牌月，即日起至8月6日祭出最低38折回饋，並獨家限量推出經典玻尿酸保濕重量組，內含玻尿酸保濕精華露500ml、保濕精華液101ml、精華乳200ml，原價11,600元、38折特價4,380元，買就送溫和潔淨卸妝乳200ml正貨一瓶；DR.WU玻尿酸保濕精華液53折特價2,880元，DR.WU玻尿酸保濕精華乳56折特價1,800元；另外還有眾多品項買1送1、第2件5折，鐵粉囤貨就趁現在！

DR.WU經典玻尿酸保濕系列今年加入新成員，全新的玻尿酸保濕精華化妝水－清爽型買就送市價599元的玻尿酸保濕微導面膜正貨一盒；DR.WU超級食物與維他命膠囊面膜系列任選2盒特價499元；暢銷的潤透光美白系列、經典明星商品角鯊潤澤修復精華、溫和潔淨卸妝水等多樣商品第2件5折。