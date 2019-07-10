康是美「DR.WU品牌月」獨家重量組、買1送1、第2件5折超划算
DR.WU首度與康是美攜手舉辦最強品牌月，即日起至8月6日祭出最低38折回饋，並獨家限量推出經典玻尿酸保濕重量組，內含玻尿酸保濕精華露500ml、保濕精華液101ml、精華乳200ml，原價11,600元、38折特價4,380元，買就送溫和潔淨卸妝乳200ml正貨一瓶；DR.WU玻尿酸保濕精華液53折特價2,880元，DR.WU玻尿酸保濕精華乳56折特價1,800元；另外還有眾多品項買1送1、第2件5折，鐵粉囤貨就趁現在！
DR.WU經典玻尿酸保濕系列今年加入新成員，全新的玻尿酸保濕精華化妝水－清爽型買就送市價599元的玻尿酸保濕微導面膜正貨一盒；DR.WU超級食物與維他命膠囊面膜系列任選2盒特價499元；暢銷的潤透光美白系列、經典明星商品角鯊潤澤修復精華、溫和潔淨卸妝水等多樣商品第2件5折。
任選買1送1的熱銷商品包括DR.WU輕透水感防曬液SPF50＋／PA＋＋＋、全日保濕防曬乳SPF50＋、全日保濕防曬乳（潤色款）SPF50＋、超保濕亮白生物纖維面膜3入裝、杏仁酸煥膚潔顏慕斯等，不限同品項、贈送款以價低者計。所有商品以門市現貨為主，售完、送完為止。
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