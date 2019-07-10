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鮮蝦、大腸、干貝、蝦仁、蚵仔多重奏 超浮誇海鮮麵線在台南

2019-07-10 18:46聯合報 記者柯意如╱即時報導

在IG當道的時代，浮誇系美食越來越多，等著大家放入口袋名單，這家滿滿海鮮麵線，只要粉絲在IG打卡分享，很難不讓人吞了口水，看看這滿碗鮮蝦、干貝、蝦仁、蚵仔、大腸，真的是超級澎湃，難怪能在網路上迅速爆紅！

天使紅蝦麵線加4種料超浮誇。圖/IG @heidiismin 提供
天使紅蝦麵線加4種料超浮誇。圖/IG @heidiismin 提供
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天使紅蝦麵線加4種料、蚵仔蝦仁麵線、大腸蝦仁麵線，吃完無敵飽。圖/IG @i_h...
天使紅蝦麵線加4種料、蚵仔蝦仁麵線、大腸蝦仁麵線，吃完無敵飽。圖/IG @i_hanhan_309 提供
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這麼豪華的麵線一定賣很貴吧？但網友分享麵線價格，特製款麵線的部分，有掛上9隻天使紅蝦的麵線220元、干貝組合麵線230元、藍鑽蝦麵線200元，以及最浮誇的龍蝦麵線(850元，要預先訂購)，但是如果不是點特製款，「平常版麵線」也有滿滿配料的全海鮮麵線，大腸蝦仁蚵仔小卷麵線等選項，可以依照自己的需求搭配組合，就算點購綜合大碗也只賣80元，就能吃得滿足（售價如有更動以現場實際公佈為準）。

干貝組合麵線也很狂。圖/IG @tt60302提供
干貝組合麵線也很狂。圖/IG @tt60302提供
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吃過的網友分享，平常來點購大碗綜合，料已經超多，稱讚「大腸軟嫩」、「來台南會胖不是沒道理 」、「小卷鮮Q 」、「蚵仔很嫩 」、「四種料只要80很佛心」，如果要享受一下，點特製款天使紅蝦和干貝麵線，也被忠實粉絲大讚CP值高。

大腸蝦仁蚵仔小卷麵線（小碗）。圖/IG @tt60302提供
大腸蝦仁蚵仔小卷麵線（小碗）。圖/IG @tt60302提供
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該店不只外地遊客會特地來吃，當地人也很捧場，因此營業時間用餐，外帶內用應該都要排一下隊，店名叫做「台中楊大腸蚵仔蝦仁麵線」開元路總店，正確地點是在台南市北區開元路上，不要跑錯到台中喔，其他地方加盟店與店家營業資訊，可上店家粉絲團查詢。

哪裡吃

台中楊大腸蚵仔蝦仁麵線開元路總店

地址：台南市北區開元路64-8號

大腸蝦仁蚵仔小卷麵線（小碗70元、大碗80元）

全海鮮麵線 （小碗70元、 大碗80元）

天使紅蝦麵線 220元（原價220元、加四種料300元）

干貝組合麵線（原價230元、加四種料310元）

售價如有更動以現場實際公佈為準

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