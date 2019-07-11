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高雄翰品攜手二搞 舉辦「我的青春回憶插畫展」一起穿越80年代

2019-07-11 09:10聯合新聞網 聯合數位文創

圖/文 聯合數位文創提供。
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高雄翰品酒店今年暑假攜手聯合數位文創作者「二搞創意無限公司」，推出「風華年代～我的青春回憶插畫展」，展出共二十幅經典畫作，包括童年最愛的雜貨店、和媽媽一起牽著手逛的菜市場、熱鬧澎湃的海產攤，像是翻閱一本充滿回憶的相簿，一起穿越80年代的童年時光。

聯合數位文創旗下插畫兄弟檔「二搞創意無限公司」，寫字的是郭漁、弟弟良根則是繪圖，出版過繪本作品《什麼不見了》、《嶄新的一天》細膩呈現台灣街景及深入淺出探討與關懷社會議題，至今出版共五部作品，第六部新作即將於今年推出。更多「二搞創意無限公司」最新動態可於Facebook搜尋「二搞創意無限公司」。

圖/文 聯合數位文創提供。
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「風華年代～我的青春回憶插畫展」即日起至12月31日於高雄翰品酒店一樓展出，以刷白水泥牆面與斑駁木窗框為底，將畫作掛至其中，地板也設計成小時候最愛玩的跳房子，讓大小朋友都能參與其中。

不只能靜態欣賞展覽，飯店亦推出尋寶之旅活動，只要在畫裡找到畫中主角小女孩君君，立即拍照打卡標註翰品酒店高雄粉絲團，經現場服務人員確認，即可兌換二搞限量小禮物一份。另有募集說書人徵文活動，自展出二十幅作品中任選五幅創作故事，得獎者將有機會獲得飯店住宿券或餐券。

「二搞創意無限公司」將於9月21日親自至展覽現場導覽，分享作品創作概念，與民眾近距離互動，有興趣朋友可別錯過這難得的機會。更多詳細活動與資訊請洽飯店官網。

文創住宿券
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