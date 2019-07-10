在手腕上實現火星夢！「OVD火星任務星球機械表」募資推台灣限定版

2019-07-10 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



火星為目前人類最有可能移居的星球，由已有20年手表設計資歷的香港設計師Ricky親手打造的OVD火星任務星球機械表，擬真的火星立體表面作工複雜，平均一支表需花費150天手工製作，精緻工藝與創意設計兼具，讓火星夢提早在手腕上實現，即日起在台灣嘖嘖啟動募資。

香港設計師Ricky因一直非常嚮往未知的宇宙，便以火星為主題，打造了OVD火星任務星球機械表，先前在美國、日本募資，一推出即募得台幣600萬元贊助的好成績。

OVD火星任務星球機械表最特別之處在於表面的3D立體火星球體與貼近球體表面的立體彎曲指針，整體的立體結構複雜，每個手表零件都是手工製作，組裝過程需要相當精密的工序；為了增加火星球體的擬真程度，球體外觀使用壓花技術覆蓋，營造猶如火星岩石般堅固的效果，球體表面塗有瑞士夜光塗層，在室外吸收UV光源後，在黑暗中會發出微微的紅色光芒。