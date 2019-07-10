呼叫牛奶糖控！全聯獨家「森永鹿兒島焙茶牛奶糖」第二件5折

2019-07-10 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ╱即時報導



近來網路上討論度極高的社群打卡甜點「全聯We Sweet森永牛奶糖甜品屋」系列，上個月28日上市開賣第一周就賣破1000萬元，首波熱賣TOP3分別「冰心捲蛋糕4入-牛奶糖生巧」、「牛奶糖起士燒」及「牛奶糖銅鑼燒三重奏」。即日起，加碼推出包括超Q軟的「牛奶糖奶凍捲」、7/12上市的網友跪求款「牛奶糖千層」，以及全聯獨家推出期間限定的「森永鹿兒島焙茶牛奶糖」；添加日本進口鹿兒島烘焙茶粉，即日起至7/25推出第二件5折優惠，是牛奶糖愛好者嘗鮮首選。

全聯表示，首波推出7款商品，其中，網友最愛打卡的是「牛奶糖可麗餅」，不少網友表示，軟綿的蛋皮裹著森永牛奶糖醬製成的戚風蛋糕，吃起來帶有淡淡的牛奶糖香、連男生也說好吃，回購率五顆星。另外，價格平實且一人享用剛剛好的「牛奶糖布雪」則是黑馬商品，也有一批愛好者。