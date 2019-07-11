快約中華電信手機用戶 到華山論劍看金庸

2019-07-11 09:16 聯合新聞網 聯合數位文創



中華電信手機用戶獨享進展優惠。圖/聯合數位文創提供。 分享 facebook

「金庸武俠─華山論劍」特展於華山文創園區開展至今履獲粉絲好評，不論是特別從香港跨海來台的金庸小說連載報版，或是從未出版過的刪減手稿，都讓粉絲流連忘返，展覽現場更推出3款不同的解謎挑戰，激發粉絲萌生想要解開所有謎題的榮譽感，紛紛於社群分享華山論劍觀展、並許下能將3本解謎題本完全制霸的心願。

「金庸武俠─華山論劍」特展推出三種不同難易度的謎本，讓入場民眾尋線索解答。圖/聯合數位文創提供。 分享 facebook

「金庸武俠─華山論劍」特展規劃了3款不同的解謎題本，各分為入門武學/進階武學/上乘武學，每位入場粉絲可依自己實力高低任選1款解謎題本來進行挑戰，而為了回應廣大粉絲想完全制霸3款題本的心願，主辦單位聯合數位文創攜手中華電信，推出 「中華電信手機用戶獨享現場購票優惠」 活動，即日起至9月15日，只要出示手機畫面為「中華電信」者，就可至金庸展現場票亭以$200元(原價$250/張)購入金庸展門票乙張，每人持每一手機出示畫面即可購得一張優惠票。詳細優惠活動辦法請至>> https://bit.ly/2KYhiwE

快約你的中華電信手機用戶好友，三五成群揪團至金庸武俠特展，就能選擇不同款的解謎題本，一次破解「金庸武俠─華山論劍」特展三大解謎題本，成為2019文武雙全的練武奇才啊！