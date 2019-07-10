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鍾瑶秀美腿性感下水 就為Bell & Ross全新潛水表

2019-07-10 15:21聯合報 記者孫曼╱即時報導

鍾瑶為Bell & Ross潛水表性感下水，展現潛技。記者孫曼／攝影
鍾瑶為Bell & Ross潛水表性感下水，展現潛技。記者孫曼／攝影
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「潛水表是潛水員的心臟！」熱愛大海的女星鍾瑶說。她與曾經擔任她潛水老師的國家自由潛水記錄保持人盧宏洋一起為柏萊士（Bell & Ross）潛水表新品上市記者會在盛夏下水，大秀潛技以及潛水表的專業。柏萊士於今（7月10）日假美麗信花園飯店泳池舉辦潛水俱樂部記者會，為品牌獨特的BR03方形潛水表家族，迎來全新BR03-92 Diver Black Matte一體成型高科技黑陶瓷潛水表和BR03-92 Diver Green Bronze綠面青銅潛水表兩個新成員。

平常每個禮拜都會至少下水一次的鍾瑶，因為忙於工作今天回到睽違兩週的水中，笑說有點不過癮，雖然是在很小的泳池平潛25公尺，不過跟老師一起還是有點緊張。已經潛水4、5年的她從水肺開始、到自由潛水，到如今技術潛水，購入的各種裝備已經多到不敢透露，但「第一個購入的裝備就是潛水表！」鍾瑶說，現在擁有3只以上的潛水表，而平常就習慣戴表的她，除了電子表、機械表、也有潛水上岸後帶著也好看的表款。今天柏萊士發表的兩款新品她偏好青銅搭配卡其綠表盤的設計，但自己手上的全黑陶瓷款看起來更專業。鍾瑶也表示今年希望能趁著夏天休假期間去巴拉望潛水，是否會帶著男友同行？鍾瑶甜笑：「就看他的程度到哪囉！」暗示男友可以再多加把勁。

以功能實用主義為設計理念的柏萊士，BR03方形潛水表因獨特的外型要完全密封防水，比圓形表殼難度更高，自2017年推出以來叫好又叫座，防水技術則延續1997 年推出防水深度達11,100米的 HYDROMAX® 深潛表。全系列BR03 潛水表不僅達到ISO6425的嚴謹專業標準，亦透過材質與配色展現品牌的設計美學與精準工藝。BR03-92 Diver Black Matte採用高難度的一體成型霧面黑陶瓷，經由精密的專業技術打造程方中帶圓的表殼；BR03-92 Diver Green Bronze則以92%的銅與8%的錫鎔製而成，會隨著時間推移和個人配戴習慣形成美麗獨特的紅棕或灰綠色調，搭配卡其軍綠表盤，深具柏萊士品牌風格。

柏萊士BR03-92-Diver-Ceramic 一體成型黑陶瓷潛水表，13萬9...
柏萊士BR03-92-Diver-Ceramic 一體成型黑陶瓷潛水表，13萬9,000元。圖／柏萊士提供
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柏萊士BR 03-92 Diver Black Matte 一體成型黑陶瓷潛水表...
柏萊士BR 03-92 Diver Black Matte 一體成型黑陶瓷潛水表，13萬9,000元。圖／柏萊士提供
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鍾瑶為Bell & Ross潛水表性感下水，展現潛技。記者孫曼／攝影
鍾瑶為Bell & Ross潛水表性感下水，展現潛技。記者孫曼／攝影
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柏萊士BR03-92Diver Green Bronze青銅綠面潛水表，13萬9...
柏萊士BR03-92Diver Green Bronze青銅綠面潛水表，13萬9,000元，限量發售999只。圖／柏萊士提供
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