全球唯一！KAWS巨型公仔降臨台中 粉絲驚呼：大里發大財！

2019-07-10 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



喜愛KAWS的粉絲要注意啦！先前KAWS才宣布要在日本舉辦第四場的「KAWS:HOLIDAY」，但就在日本行之前，藝術大師又無預警釋出消息，將帶來以BFF為主題的「KAWS BFF SCULPTURE」雕塑展，而且地點竟然就在台中的大里！讓不少台灣鐵粉聽聞消息後，都不禁歡呼「大里發大財！」。

美國知名塗鴉藝術家KAWS筆下療癒的公仔，向來時尚粉絲喜愛，其中除了骷髏頭的「COMPANION」公仔以外，毛茸茸活像芝麻街卡通人物的「BFF」公仔也深受粉絲喜愛。

這次以 KAWS 經典作品「BFF公仔」為主題的「KAWS BFF SCULPTURE」雕塑展，即將在7月15日至9月15日於台中大里的DALI ART藝術廣場登場，將展出全球唯一的量身訂製BFF雕塑公仔，據了解，藝術大師KAWS 本人也將專程來台揭開序幕。

此外，現場的限定店也將同步展覽周邊商品，其中包含KAWS BFF毛絨6吋公仔，可望再掀起一破潮流網美打卡熱潮！

KAWS BFF SCULPTURE 雕塑展

時間：7 月 15 日至 9 月 15 日