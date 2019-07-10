女人如同霸氣辛巴 PANDORA聯名「獅子王」小串飾有洋蔥

2019-07-10 14:15 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



迪士尼打造全新「獅子王」，即將在7月17日正式上映，丹麥珠寶品牌PANDORA再度攜手迪士尼，推出「獅子王」聯名商品，藉此展現女人也能驕傲展現自我風格的意涵。其中一款小串飾，有小辛巴與父親木法沙，在落日下看整片草原的畫面，讓人看了大呼「有洋蔥」。

PANDORA打造的獅子王系列珠寶，從大草原的壯闊景色，以及經典角色中找到靈感，把霸氣雄性的獅子概念，轉化成女人的勇氣、智慧、毅力等元素，鼓勵女人也能追尋自我，不分性別，大家都能是霸氣的辛巴。

當然這系列的主角就是辛巴，主推有著萬獸之王的霸氣星巴串飾，包括有鍍18K金、925銀的串飾，眼睛與鼻子搭配手繪琺瑯，戴上就超有型。

另一款小串飾，也以手繪琺瑯打造出小辛巴與父親木法沙的畫面，特別能傳達出親情。劇中經典配角彭彭與丁滿，也成為小銀飾，還有半透明的琺瑯襯出絕美質感。