女人如同霸氣辛巴 PANDORA聯名「獅子王」小串飾有洋蔥
迪士尼打造全新「獅子王」，即將在7月17日正式上映，丹麥珠寶品牌PANDORA再度攜手迪士尼，推出「獅子王」聯名商品，藉此展現女人也能驕傲展現自我風格的意涵。其中一款小串飾，有小辛巴與父親木法沙，在落日下看整片草原的畫面，讓人看了大呼「有洋蔥」。
PANDORA打造的獅子王系列珠寶，從大草原的壯闊景色，以及經典角色中找到靈感，把霸氣雄性的獅子概念，轉化成女人的勇氣、智慧、毅力等元素，鼓勵女人也能追尋自我，不分性別，大家都能是霸氣的辛巴。
當然這系列的主角就是辛巴，主推有著萬獸之王的霸氣星巴串飾，包括有鍍18K金、925銀的串飾，眼睛與鼻子搭配手繪琺瑯，戴上就超有型。
另一款小串飾，也以手繪琺瑯打造出小辛巴與父親木法沙的畫面，特別能傳達出親情。劇中經典配角彭彭與丁滿，也成為小銀飾，還有半透明的琺瑯襯出絕美質感。
至於辛巴與娜娜，代表著青梅竹馬的友誼與愛情，很適合男生送給女生當七夕情人節禮物。另外超迷人的銀手環上，則有辛巴的手繪輪廓，呼應點影中長老狒狒拉飛奇畫出的小辛巴模樣，另一頭有劇中的經典台詞「Remember who you are」（要記住你是誰），戴上去就有無比勇氣。
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