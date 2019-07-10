影／恐怖哦！ 「妖氣都市」讓人體驗鬼的虛幻

2019-07-10 14:05 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 杜建重 ╱即時報導



「妖氣都市：鬼怪文學與當代藝術特展」帶著各路台灣妖怪移師台北，在結合文學、藝術、動漫插畫等元素之下，打造屬於台灣的魔幻場域，即日起在空總台灣當代文化實驗場供民眾體驗。

策展作品「XATA體VR顯示器」的創作者之一馮涵宇在解釋團隊的設計概念時表示，「XATA體」主要是在討論鬼的輪廓，作品的設計原理是採用一個數位的VR裝置顯示器，民眾戴上顯示器後，就能夠感受到不同的場域，這方式有如「觀落陰」的概念，將自己的意識萃取出來，進到一個數位網路的海洋世界，而戴上VR顯示器的觀眾，他會感受到身體不斷下沈，意識也會慢慢地跟這個海洋結合，進入一個由生到死、或是輪迴的一種虛幻狀態。