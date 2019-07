這是童年回憶啊!Converse X 湯姆貓與傑利鼠聯名帆布鞋 7月14日限定開賣

2019-07-10 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



童年追卡通的回憶全都回來啦!為慶祝美國動畫《Tom and Jerry》湯姆貓與傑利鼠誕生60周年,Converse即將推出造型相當逗趣的聯名限定鞋款,全系列將由ABC-MART官網商城與限定店鋪於7月14日獨家販售。

這次Converse分別以經典熱門鞋款Chuck Taylor 70S與Chuck Taylor All Star設計,將調皮的湯姆貓與傑利鼠完整重現於鞋款,充滿美式動畫趣味,一起重溫童年回憶。

首先是Chuck Taylor 70S新作,復古偏窄鞋頭與修長鞋型,內側鞋面以《Tom and Jerry》文字LOGO凸顯,從大底延伸的彩色波點元素更添增俏皮與活潑個性,展現不受限的大膽創意風格。而Chuck Taylor All Star低筒款式玩味注入美式精神,將動畫主角湯姆貓與傑利鼠誇張逗趣展演鞋款內外兩側,鞋舌上 《Tom and Jerry》文字LOGO別具象徵意義。