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這是童年回憶啊！Converse X 湯姆貓與傑利鼠聯名帆布鞋 7月14日限定開賣

2019-07-10 13:41聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

童年追卡通的回憶全都回來啦！為慶祝美國動畫《Tom and Jerry》湯姆貓與傑利鼠誕生60周年，Converse即將推出造型相當逗趣的聯名限定鞋款，全系列將由ABC-MART官網商城與限定店鋪於7月14日獨家販售。

這次Converse分別以經典熱門鞋款Chuck Taylor 70S與Chuck Taylor All Star設計，將調皮的湯姆貓與傑利鼠完整重現於鞋款，充滿美式動畫趣味，一起重溫童年回憶。

首先是Chuck Taylor 70S新作，復古偏窄鞋頭與修長鞋型，內側鞋面以《Tom and Jerry》文字LOGO凸顯，從大底延伸的彩色波點元素更添增俏皮與活潑個性，展現不受限的大膽創意風格。而Chuck Taylor All Star低筒款式玩味注入美式精神，將動畫主角湯姆貓與傑利鼠誇張逗趣展演鞋款內外兩側，鞋舌上 《Tom and Jerry》文字LOGO別具象徵意義。

至於粉絲關心價錢部分，Chuck 70 High Top建議售價3,280元、Chuck Taylor All Star Low Top建議售價2,080元。販售店鋪除ABC-MART官方購物網站，還有信義ATT、信義微風、新光A11、西寧二店、士林基河、桃園統領、新竹巨城、台中勤美誠品、台南小西門、高雄統一時代等門市。

Chuck 70 High Top，售價3,280元。圖／ABC-MART提供
Chuck 70 High Top，售價3,280元。圖／ABC-MART提供
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Chuck Taylor All Star Low Top ，售價2,080元。...
Chuck Taylor All Star Low Top ，售價2,080元。圖／ABC-MART提供
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Converse將調皮的湯姆貓與傑利鼠逗趣互動完整重現於鞋款。圖／ABC-MAR...
Converse將調皮的湯姆貓與傑利鼠逗趣互動完整重現於鞋款。圖／ABC-MART提供
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Chuck Taylor All Star Low Top ，售價2,080元。...
Chuck Taylor All Star Low Top ，售價2,080元。圖／ABC-MART提供
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Chuck 70 High Top，售價3,280元。圖／ABC-MART提供
Chuck 70 High Top，售價3,280元。圖／ABC-MART提供
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