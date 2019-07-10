孫芸芸化身旅遊網美拍「羅馬假期」名媛版 瀏海造型簡直變成另一個人

2019-07-10 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



FENDI推出精裝旅遊書「Your 7 Ways to Rome」，介紹羅馬知名的景點、餐廳與古蹟，日前獲邀前往觀賞2019秋冬高級訂製服大秀的孫芸芸，變身旅遊網美，在景點前拍好拍滿，並且演繹各種不同妝髮，也像是髮型目錄，張張精采。

首站是FENDI羅馬總部所在地義大利文化宮（Palazzo della Civiltà Italiana，簡稱PDCI），孫芸芸以2019秋冬黑色襯衫、飄逸薄紗長裙和駝色長大衣，搭配白色亮面長靴和Karligraphy側背包、Defender太陽眼鏡，氣勢強大，身上的經典品牌色系和總部互為輝映，其中Karligraphy包款的金色FF字樣是卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）在1981年設計出的彎曲字體，別具紀念意義。

接下來是呼應FENDI協助修復古蹟，在羅馬最知名的特雷維噴泉（Fontana di Trevi）拍攝，這也是電影「羅馬假期」中奧黛麗赫本曾擲幣許願的地點，孫芸芸穿早秋條紋襯衫、白裙搭配經典包款By the way包款，洗鍊、浪漫的衝突美也是品牌的二元對立特色；她特別綁了FENDI 頭巾，搶眼復古。