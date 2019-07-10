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台灣鬼島妖怪都在這！ VR體驗到飽

2019-07-10 11:58聯合報 記者何定照╱即時報導

站在環景互動裝置中，眼前都市窗景驚現各種妖怪；進入「元神宮」看VR影片，讓片中師父召喚你的守護神。空總台灣當代文化實驗場C-Lab與國立台灣文學館合辦「妖氣都市：鬼怪文學與當代藝術特展」，將台灣本土妖怪文學立體化，讓妖怪IP說更多故事。

該展源於台文館2018年「魔幻鯤島．妖鬼奇譚」展覽，台文館館長蘇碩斌表示，之前他們展覽只有文字與插畫，館員們都很想再有更多變化。恰好主打當代藝術的C-Lab來表達想合作，雙方於是激盪出新展。他也強調，這些藝術不論變化出何種樣貌，都來自文學，希望大家還是要來看文學。

展覽以四組文學家的文本為依據，結合當代藝術、動漫插畫、VR/AR、裝置、表演、遊戲、遊行。策展人龔卓軍說，希望藉小說家巴代的《巫旅》傳達原住民傳統，客家籍作家甘耀明的《殺鬼》、《水鬼學校與失去媽媽的水獺》述說鄉野社會，台北地方異聞工作室的採集表現當代社會，並從日治時期作家佐藤春夫在台的〈女誡扇綺譚〉等看殖民帝國眼中的台灣，都是在台創作的作品。

展間從《巫旅》開始，一進門先以藝術家許自貴的人面獸像代表妖怪意象，並以結合書中山景的影像說明妖怪產生的地點，觀眾還可踏上建築團隊的階梯裝置看影片。周遭也有各式妖怪畫像、影像。

經過各式妖怪區域，觀眾可看到明華園畫師畫出的冥王等。接下來進入《水鬼學校與失去媽媽的水獺》中的教室場景，觀眾可在此體會書中小朋友因不慎造成同學死亡，在罪惡感下造出「水鬼學校」的心情。

接下來在〈全能元神宮改造王〉VR電影中，觀眾將能有360度全感的妖怪體驗，其中一幕近距離拍攝技術更有「蟻人」視角，打破 VR 無法近距離拍攝的鐵律：二樓的〈妖市蜃樓〉環景互動裝置，導演王世偉設計以投影構成的環形城市場景，觀眾只要踏上黃色符咒區點，紅外線感應就能觸發互動投影景像，讓所有隱身城市中的妖怪跟你說哈囉。

台文館研究員羅傳雅表示，妖怪代表人對未知世界的恐懼，台灣在明清時期就被稱鬼島，正是台灣的多元造就了台灣妖怪文化。他說，其實這些鬼怪不可怕，就是我們的兄弟，希望觀眾多來親近兄弟們。

該展即日起至9月15日在空總台灣當代文化實驗場展出，7月14日17:00在 A 棟宿舍有台灣唸歌國寶楊秀卿、微笑唸歌團、蘇俊穎木偶劇團演出，7月20日、21日在中正堂有〈魔法阿嬤〉、〈紅衣小女孩〉等電影播放，8月1日及30日傍晚有妖怪遊行。地址：台北市建國南路1段177號。

空總台灣當代文化實驗場C-Lab與國立台灣文學館合辦「妖氣都市：鬼怪文學與當代藝...
空總台灣當代文化實驗場C-Lab與國立台灣文學館合辦「妖氣都市：鬼怪文學與當代藝術特展」，將台灣本土妖怪文學立體影像化。記者何定照／攝影
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空總台灣當代文化實驗場C-Lab與國立台灣文學館合辦「妖氣都市：鬼怪文學與當代藝...
空總台灣當代文化實驗場C-Lab與國立台灣文學館合辦「妖氣都市：鬼怪文學與當代藝術特展」，將台灣本土妖怪文學立體影像化。記者何定照／攝影
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空總台灣當代文化實驗場C-Lab與國立台灣文學館合辦「妖氣都市：鬼怪文學與當代藝術特展」，將台灣本土妖怪文學立體影像化。記者何定照／攝影
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空總台灣當代文化實驗場C-Lab與國立台灣文學館合辦「妖氣都市：鬼怪文學與當代藝術特展」，將台灣本土妖怪文學立體影像化。記者何定照／攝影
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空總台灣當代文化實驗場C-Lab與國立台灣文學館合辦「妖氣都市：鬼怪文學與當代藝術特展」，將台灣本土妖怪文學立體影像化。記者何定照／攝影
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