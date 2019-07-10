台製化妝品驚傳含致癌石綿 業者尚未回應

2019-07-10 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俞安 ╱即時報導



衛福部食藥署昨天表示，接獲美國(FDA)及加拿大(health Canada)發布的國際化妝品警訊，國內製造的Claire‘s、JoJo Siwa、City Color旗下的眼影、粉餅、修容盤等疑似含有具致癌性的石綿（Asbestos），經查為製造商為台南某美妝觀光工廠，已要求業者全數下架，目前業者還尚未對產品做出回應。

台南市政府衛生局於10日上午進行工廠查核，據回報，該公司只販售其中4款產品，其中「JoJo Siwa Makeup Set」非其公司販售產品，其他4項產品皆由該公司接單後，交給大陸的福清化妝品有限公司進口原料及製造，原料都有依循亞洲檢驗標準，製造後再由福清公司銷售給歐美經銷商。業者表示該產品106年已停產，但還在產品效期內，現行市面仍有流通。經衛生局查核，公司現場無案品可供查驗，詳細情形仍在釐清中。

下架的產品批號分別為「Claire’s Eyeshadows 08/17」、「Claire’s Compact Powder 07/15」、「Claire’s Contour Palette 04/17」、「JoJo Siwa Makeup Set S180109」、「City Color Cosmetics Contour Effects Palette 2 Contour, Bronze, Highlight S1603002/PD-C1179」。