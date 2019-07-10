親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

顏清標超美二媳婦亮相！ 3月補辦婚宴年底拚3寶

浴缸也能變手表 卡地亞超猛設計Melody狂秀根本脫不下來

2019-07-10 11:13聯合報 記者孫曼╱即時報導

將釘子和螺絲等平凡的日常之物變成永恆時尚，卡地亞（Cartier）就是有這種神奇魔力！Baignoire腕表法文名字意為「浴缸」，也是卡地亞發揮將簡單事物脫俗成經典的魔法，在1912年將圓形表殼拉長成兩條平行線閉合成兩條曲線，讓表殼乍看之下形如浴缸，風靡全球至今不墜。今年卡地亞重新演繹50年代的經典款Baignoire以及60年代洋溢搖擺感的Baignoire Allongée，成為今年度最令人嚮往的重量級新作。

全新的Baignoire 腕表，以歷年來最受歡迎的1958年版 Baignoire為藍本，保留原作標誌性的微彎橢圓形表殼及「Godron」圓紋鑲邊美學，同時表帶收窄、重新設計銀色噴砂表盤上的羅馬數字時標 、提升防水深度達當代標準30米。全新黃K金橢圓形款典雅感性，白K金鑲鑽款為求精緻，在下方「Godron」圓紋亦綴上梅花形鑲嵌鑽石，讓每個角度欣賞都無懈可擊地完美。

而60 年代隨「搖擺倫敦」（Swinging London）律動在倫敦誕生的Baignoire Allongée ，也獲得當代的重新詮釋。採超大尺寸的Baignoire Allongée以簡約的線條凸顯超乎尋常的比例，展現鮮明個性。除了有羅馬數字或鑲鑽表盤款可選，其中最受矚目的便是以實心黃K金打造表圈、並裝飾源自卡地亞珠寶系列「巴黎飾釘」造型的款式，這也是時尚媽咪Melody最近經常在IG上配戴的款式，可見其搭配性高，獨特的設計也引來網友紛紛詢問。

BAIGNOIRE ALLONGÉE玫瑰金腕表中型款，1917MC型手動上鍊機芯...
BAIGNOIRE ALLONGÉE玫瑰金腕表中型款，1917MC型手動上鍊機芯，76萬5,000元。圖／卡地亞提供
分享
BAIGNOIRE ALLONGÉE白K金鑲鑽腕表中型款，1917MC型手動上鍊...
BAIGNOIRE ALLONGÉE白K金鑲鑽腕表中型款，1917MC型手動上鍊機芯，127萬元。圖／卡地亞提供
分享
BAIGNOIRE ALLONGÉE白K金鋪鑲鑽石腕表超大型款，1917MC型手...
BAIGNOIRE ALLONGÉE白K金鋪鑲鑽石腕表超大型款，1917MC型手動上鍊機芯，497萬元。圖／卡地亞提供
分享
BAIGNOIRE ALLONGÉE腕表新作裝飾「巴黎飾釘」造型的飾釘。圖／卡地...
BAIGNOIRE ALLONGÉE腕表新作裝飾「巴黎飾釘」造型的飾釘。圖／卡地亞提供
分享
BAIGNOIRE白K金鋪鑲鑽石腕表小型款，96萬元。圖／卡地亞提供
BAIGNOIRE白K金鋪鑲鑽石腕表小型款，96萬元。圖／卡地亞提供
分享
BAIGNOIRE黃K金腕表小型款，33萬7,000元。圖／卡地亞提供
BAIGNOIRE黃K金腕表小型款，33萬7,000元。圖／卡地亞提供
分享
時尚媽咪Melody不論到哪裡都配戴卡地亞的BAIGNOIRE ALLONGÉE...
時尚媽咪Melody不論到哪裡都配戴卡地亞的BAIGNOIRE ALLONGÉE腕表。圖／取自IG @melodykliu
分享
BAIGNOIRE ALLONGÉE玫瑰金鋪鑲鑽石腕表超大型款，1917MC型手...
BAIGNOIRE ALLONGÉE玫瑰金鋪鑲鑽石腕表超大型款，1917MC型手動上鍊機芯，209萬元。圖／卡地亞提供
分享
BAIGNOIRE黃K金腕表小型款，33萬7,000元。圖／卡地亞提供
BAIGNOIRE黃K金腕表小型款，33萬7,000元。圖／卡地亞提供
分享
時尚媽咪Melody在IG發自拍照，配戴的卡地亞BAIGNOIRE ALLONG...
時尚媽咪Melody在IG發自拍照，配戴的卡地亞BAIGNOIRE ALLONGÉE玫瑰金腕表相當搶眼。圖／取自IG @melodykliu
分享
BAIGNOIRE ALLONGÉE白K金鑲鑽腕表中型款，1917MC型手動上鍊...
BAIGNOIRE ALLONGÉE白K金鑲鑽腕表中型款，1917MC型手動上鍊機芯，127萬元。圖／卡地亞提供
分享
時尚媽咪Melody不論到哪裡都配戴卡地亞的BAIGNOIRE ALLONGÉE...
時尚媽咪Melody不論到哪裡都配戴卡地亞的BAIGNOIRE ALLONGÉE腕表。圖／取自IG @melodykliu
分享
BAIGNOIRE白K金鋪鑲鑽石腕表小型款，96萬元。圖／卡地亞提供
BAIGNOIRE白K金鋪鑲鑽石腕表小型款，96萬元。圖／卡地亞提供
分享
BAIGNOIRE ALLONGÉE玫瑰金表殼鑲嵌鑽石腕表中型款，1917MC型...
BAIGNOIRE ALLONGÉE玫瑰金表殼鑲嵌鑽石腕表中型款，1917MC型手上鍊機芯，119萬元。圖／卡地亞提供
分享
BAIGNOIRE ALLONGÉE玫瑰金表殼鑲嵌鑽石腕表中型款，1917MC型...
BAIGNOIRE ALLONGÉE玫瑰金表殼鑲嵌鑽石腕表中型款，1917MC型手上鍊機芯，119萬元。圖／卡地亞提供
分享
時尚媽咪Melody不論到哪裡都配戴卡地亞的BAIGNOIRE ALLONGÉE...
時尚媽咪Melody不論到哪裡都配戴卡地亞的BAIGNOIRE ALLONGÉE腕表。圖／取自IG @melodykliu
分享
時尚媽咪Melody不論到哪裡都配戴卡地亞的BAIGNOIRE ALLONGÉE...
時尚媽咪Melody不論到哪裡都配戴卡地亞的BAIGNOIRE ALLONGÉE腕表。圖／取自IG @melodykliu
分享
BAIGNOIRE ALLONGÉE玫瑰金腕表中型款，1917MC型手動上鍊機芯...
BAIGNOIRE ALLONGÉE玫瑰金腕表中型款，1917MC型手動上鍊機芯，76萬5,000元。圖／卡地亞提供
分享

倫敦
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

藍色狂想曲粉絲站出來！ 萬寶龍致敬蓋希文

2019-07-10 10:42

台灣第一個開進利曼大賽的男人 陳漢承自招「就愛HUBLOT水晶表」

2019-07-10 09:36

Apple HomePod夏季末在台上市 萬元有找價格很佛心

2019-07-10 00:47

水上啤酒瑜珈 沙雕季fun輕鬆

2019-07-10 00:10

Acer day 7/12夏日電玩展開跑 電競筆電升級展場最划算

2019-07-09 23:47

老朋友新花樣 罐裝飲品瘋跨界

2019-07-09 23:35

2尾12公分炸蝦＋紫蘇炸雞！金子半之助「嫩雞海老天丼」只有台灣吃得到

2019-07-09 23:32

現賺1180元！珍寶吃「沙公大餐」免費送西班牙白酒　啤酒買1送1　

2019-07-09 21:25

吳宗憲推薦「一生必去景點」是這 最愛絕美海灘加美食

2019-07-09 19:42

日本鳥取絕美砂丘騎駱駝！華信航空9月台中直飛 5天4夜3萬輕鬆玩

2019-07-09 19:17

世上第四種巧克力誕生！成本高10倍 粉紅旋風本月襲台

2019-07-09 18:57

牛排教父副品牌推「美式板前客座」 3天快閃限量60客

2019-07-09 18:53

與胡宇威FENDI初次見面 人妻瑞莎忘情高呼「和帥哥配很開心」

2019-07-09 18:34

每日限50份！「和牛漢堡排」鋪在「和牛滷肉飯」上　配半熟蛋更邪惡

2019-07-09 18:27

「反應過激的貓」獨家咖啡店快閃板橋 跟著過激貓一起上課拍萌照

2019-07-09 18:07

巴黎直擊／MIKIMOTO發表全新高級珠寶 走入Jardin Mysterieux秘密花園

2019-07-09 17:49

蔡依林、孔劉都愛的GGDB小髒鞋 台灣第一間開在這

2019-07-09 17:32

浪琴傳奇潛水表新尺寸瞄準女性 復古優雅兼備

2019-07-09 17:17

連徐佳瑩都搶穿 REDValentino早秋印花發射滿滿愛心

2019-07-09 16:42

保證不溶妝or珍珠光美妝 盤點7月全新底妝

2019-07-09 16:37

7月14日全新《柯南》華視暑期連播1小時 黑衣組織威脅再度來襲

2019-07-09 16:06

召喚你的查克拉！潮帽聯名火影忍者 鳴人六道形態上身

2019-07-09 15:44

愛你3000遍！Hamilton獻上致敬東尼史塔克腕表

2019-07-09 15:39

米其林餐廳牛排咬不爛＋蒼蠅飛來飛去… 星廚回話了

2019-07-09 15:32

哈根達斯首波冰淇淋月餅「玩具總動員」來了！ 6款造型萌翻粉絲

2019-07-09 15:04

GU「鬼娃恰吉T恤」開賣半天斷碼 網友求問：會再補貨嗎？

2019-07-09 14:45

樂購3C／冰箱、咖啡機帶著走 露營品質大提升

2019-07-09 14:44

樂購3C／露營新玩法 打造星空電影院

2019-07-09 14:29

陳曉代言芝柏表自備生日禮 陳妍希只需網路放閃

2019-07-09 14:22

麥當勞得來速「熟客券」回歸 集滿3張免費送大麥克

2019-07-09 14:02

伯爵珠寶不找超模代言卻找超模的繼母？看完她照片秒懂為什麼

2019-07-09 13:15

消暑的酸甜！「一芳」熱賣信義脆梅綠 7/10到7/16特價39元

2019-07-09 12:39

木村光希同款rag & boneT恤原來是這個價錢 但刺繡服務僅限官網…殘念

2019-07-09 11:08

停辦男裝大秀、創意總監離職 Cerruti 1881究竟怎麼了？

2019-07-09 11:04

華信航空將直飛台中到日本鳥取 每周三六飛

2019-07-09 10:32

新光三越這「夏」卡利HIGH 綁定skm pay再抽iPad mini

2019-07-08 18:28

銅板價超狂大蛋餅「來台南怎能不吃」 薯泥起司會牽絲

2019-07-08 18:25

限時蔬食饗宴！VERDE邀米其林二星主廚客座 每套1,680元起

2019-07-08 18:16

50元有找！白蘭氏「鷄蛋活力早餐組」小7銅板價吃得到

2019-07-08 18:04
看更多

熱門文章

米其林餐廳牛排咬不爛＋蒼蠅飛來飛去… 星廚回話了

2019-07-09 15:32

5款台灣代工化妝品驗出石棉 長期暴露恐致癌

2019-07-09 21:38

台南登革熱首發警訊全國都傳？ 疾管署：系統問題誤發

2019-07-09 12:31

台南登革熱警訊全台都收到 網友狂問「開山里在哪？」

2019-07-09 12:49

食藥署相隔6天才發文 5款化粧品疑含石綿今下架

2019-07-09 19:50

一張圖神解疫情警示簡訊 原來全台灣都是「開山里」

2019-07-09 12:46

台南登革熱疫情升溫 發布國家天災警報

2019-07-09 12:20

開山里疫情誤發全國 蘇貞昌：要花大錢是誤傳

2019-07-09 16:01

綠島唯一女醫師6月底辭職 衛生局長：有補充醫師人力

2019-07-09 12:02

全台都知開山里 她說還好「高雄市長不是全台的」

2019-07-09 15:58

Apple HomePod夏季末在台上市 萬元有找價格很佛心

2019-07-10 00:47

秋行軍蟲確認在本島完成世代發育 將進入防治第三階段

2019-07-09 19:56

綠島唯一女醫生因職涯規畫請辭 她盼兩年後再回台東

2019-07-09 12:27

登革熱警訊出包噴千萬？ 疾管署：公益簡訊不花錢

2019-07-09 14:35

新自強號白天雙人乘務 擬8月初取消

2019-07-09 23:51

土星衝來了！氣象局一張圖告訴你明晚各地觀看機率

2019-07-09 17:38

賣場每天丟20至40公斤 塑膠包膜有回收平台了

2019-07-09 23:53

接受8大高風險醫美手術 衛福部：要挑這168家合法機構

2019-07-09 13:38

美加5款化妝品含致癌石棉 台灣業者代工

2019-07-09 21:41

台鐵原本8月擬取消白天雙人乘務 交通部急喊卡

2019-07-10 08:58

出國帶回含藥化粧品 7月起36瓶以下免申報

2019-07-09 21:10

動物界影帝！日本多摩動物園獵豹卡樹幹 慘慘表情包笑死網友

2019-07-10 09:16

比韓國瑜、郭台銘還要紅！「開山里」衝上熱搜第一名

2019-07-09 14:32

麥當勞得來速「熟客券」回歸 集滿3張免費送大麥克

2019-07-09 14:02

進入登革熱病例範圍兩公里就手機通知 一推播就搞烏龍

2019-07-09 12:33

每天僅一件ATP故障 台鐵擬8月初取消白天雙人乘務

2019-07-09 16:52

每日星座運勢／射手相當順意的一天 有小額偏財運

2019-07-10 00:00

請注意！新式身障證明換領 明天最後一天

2019-07-09 16:32

全台都成「開山里里民」！市長黃偉哲趁機推銷流口水美食

2019-07-10 10:48

全台管最寬的里是它 因為登革熱推播搞烏龍而暴紅

2019-07-09 17:04

蔡依林、孔劉都愛的GGDB小髒鞋 台灣第一間開在這

2019-07-09 17:32

登革熱警示烏龍 半徑390公尺變390公里

2019-07-10 00:52

愛你3000遍！Hamilton獻上致敬東尼史塔克腕表

2019-07-09 15:39

北市公車上下車刷卡 溢扣回報約百件

2019-07-09 17:49

全台變開山里攏系Bug害ㄟ 疾管署：除錯前不再發送

2019-07-09 14:41

每日限50份！「和牛漢堡排」鋪在「和牛滷肉飯」上　配半熟蛋更邪惡

2019-07-09 18:27

吳宗憲推薦「一生必去景點」是這 最愛絕美海灘加美食

2019-07-09 19:42

開山里暴紅 網友笑稱「全台最大里」

2019-07-10 00:59

消暑的酸甜！「一芳」熱賣信義脆梅綠 7/10到7/16特價39元

2019-07-09 12:39

全台收到開山里登革熱疫情 蘇貞昌：檢討警報發布流程

2019-07-09 13:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top