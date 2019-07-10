浴缸也能變手表 卡地亞超猛設計Melody狂秀根本脫不下來

2019-07-10 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



將釘子和螺絲等平凡的日常之物變成永恆時尚，卡地亞（Cartier）就是有這種神奇魔力！Baignoire腕表法文名字意為「浴缸」，也是卡地亞發揮將簡單事物脫俗成經典的魔法，在1912年將圓形表殼拉長成兩條平行線閉合成兩條曲線，讓表殼乍看之下形如浴缸，風靡全球至今不墜。今年卡地亞重新演繹50年代的經典款Baignoire以及60年代洋溢搖擺感的Baignoire Allongée，成為今年度最令人嚮往的重量級新作。

全新的Baignoire 腕表，以歷年來最受歡迎的1958年版 Baignoire為藍本，保留原作標誌性的微彎橢圓形表殼及「Godron」圓紋鑲邊美學，同時表帶收窄、重新設計銀色噴砂表盤上的羅馬數字時標 、提升防水深度達當代標準30米。全新黃K金橢圓形款典雅感性，白K金鑲鑽款為求精緻，在下方「Godron」圓紋亦綴上梅花形鑲嵌鑽石，讓每個角度欣賞都無懈可擊地完美。