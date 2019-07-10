浴缸也能變手表 卡地亞超猛設計Melody狂秀根本脫不下來
將釘子和螺絲等平凡的日常之物變成永恆時尚，卡地亞（Cartier）就是有這種神奇魔力！Baignoire腕表法文名字意為「浴缸」，也是卡地亞發揮將簡單事物脫俗成經典的魔法，在1912年將圓形表殼拉長成兩條平行線閉合成兩條曲線，讓表殼乍看之下形如浴缸，風靡全球至今不墜。今年卡地亞重新演繹50年代的經典款Baignoire以及60年代洋溢搖擺感的Baignoire Allongée，成為今年度最令人嚮往的重量級新作。
全新的Baignoire 腕表，以歷年來最受歡迎的1958年版 Baignoire為藍本，保留原作標誌性的微彎橢圓形表殼及「Godron」圓紋鑲邊美學，同時表帶收窄、重新設計銀色噴砂表盤上的羅馬數字時標 、提升防水深度達當代標準30米。全新黃K金橢圓形款典雅感性，白K金鑲鑽款為求精緻，在下方「Godron」圓紋亦綴上梅花形鑲嵌鑽石，讓每個角度欣賞都無懈可擊地完美。
而60 年代隨「搖擺倫敦」（Swinging London）律動在倫敦誕生的Baignoire Allongée ，也獲得當代的重新詮釋。採超大尺寸的Baignoire Allongée以簡約的線條凸顯超乎尋常的比例，展現鮮明個性。除了有羅馬數字或鑲鑽表盤款可選，其中最受矚目的便是以實心黃K金打造表圈、並裝飾源自卡地亞珠寶系列「巴黎飾釘」造型的款式，這也是時尚媽咪Melody最近經常在IG上配戴的款式，可見其搭配性高，獨特的設計也引來網友紛紛詢問。
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