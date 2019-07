藍色狂想曲粉絲站出來! 萬寶龍致敬蓋希文

2019-07-10 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



書寫精品專家萬寶龍(MONTBLANC)每兩年一次的音樂家系列,以紀念世界最知名的古典樂作曲人與指揮家備受藏家喜愛。今年最新系列向「將爵士樂帶入音樂廳」的美國天才音樂家喬治蓋希文(George Gershwin)致敬,備有原子筆、鋼珠筆、活塞式鋼筆等不同選擇,書寫工具的細節融入他的生平與傑作,定價18,200元起。

出身紐約布魯克林區的蓋希文,獨特的創作融合歐洲古典樂、美國流行樂、爵士樂,成為美國原創音樂的象徵。 美國式歌劇《乞丐與蕩婦(Porgy and Bess)》、《藍色狂想曲(Rhapsody in Blue)》、《一個美國人在巴黎(An American in Paris)》等都膾炙人口,雖然他在1937年去世時年僅37歲,但影響深遠至今。