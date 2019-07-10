藍色狂想曲粉絲站出來！ 萬寶龍致敬蓋希文
書寫精品專家萬寶龍（MONTBLANC）每兩年一次的音樂家系列，以紀念世界最知名的古典樂作曲人與指揮家備受藏家喜愛。今年最新系列向「將爵士樂帶入音樂廳」的美國天才音樂家喬治蓋希文（George Gershwin）致敬，備有原子筆、鋼珠筆、活塞式鋼筆等不同選擇，書寫工具的細節融入他的生平與傑作，定價18,200元起。
出身紐約布魯克林區的蓋希文，獨特的創作融合歐洲古典樂、美國流行樂、爵士樂，成為美國原創音樂的象徵。 美國式歌劇《乞丐與蕩婦(Porgy and Bess)》、《藍色狂想曲(Rhapsody in Blue)》、《一個美國人在巴黎(An American in Paris)》等都膾炙人口，雖然他在1937年去世時年僅37歲，但影響深遠至今。
萬寶龍音樂家系列向喬治蓋希文致敬系列書寫工具，以高級黑色樹脂打造，外型比照早期的音樂家系列，以1920-30年代所推出的萬寶龍Meisterstück大師傑作系列為基礎。豎笛造型筆夾除了紀念他擅長豎琴演奏，也呼應1924年《藍色狂想曲》開頭經典的豎笛圓滑奏，並以藍色做為墨水窗的設計。筆蓋環鐫刻這位作曲家的簽名以及著名的布魯克林大橋，包銠Au585金質筆尖飾以布魯克林所見的紐約市天際線，向《藍色狂想曲》的原始專輯封面致敬。
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