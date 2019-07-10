親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

「傑尼斯」的多桑：打造平成男偶像兵團的喜多川傳奇

曾開槍射警要犯陳宏宗 今晨嘉義拒捕連開4槍遭警擊斃

台灣第一個開進利曼大賽的男人 陳漢承自招「就愛HUBLOT水晶表」

2019-07-10 09:36聯合報 記者曾智緯╱即時報導

從只是興趣到成為車隊車手，再到成立車輛維修保養，改裝升級公司，陳漢承（Morris）人生的每一步，都讓人感到驚奇。不過就像他所說的「不管做什麼事情，我都想把它做到最好」，因此著名的利曼賽車史上，才有了第一支來自台灣的車隊參與。

Morris提到把賽車當職業的關鍵，「這跟個性有關，加上賽車這件事情是我特別熱愛的，我也在競爭時享受到其中樂趣，不管輸贏，都要全力以赴」。但就如同其他的競賽一樣，必須要付出極大的努力才有機會讓別人看見。Morris透露通常比賽期間，工作時間都非常長，在比賽前，團隊就會討論好計劃，排定每天進度行程。以車手來講，可能是早上7點鐘就會到賽車場報到。而工作人員會更辛苦，除了要更早到，還要加班熬夜。

30歲才投入賽車領域的Morris認為不管是賽車還是平常生活中，很重要的都是要做好規劃跟時間掌控，才能在有限的時間裡，完成計劃。因此，他才能在2012年首次參與歐洲賽事後，就屢屢在不同比賽獲得佳績，更是利曼賽車史上第一支華人參賽隊伍。不過，Morris也說「利曼是我參加過的時間最久的耐長賽。非常辛苦，但和全部的隊友在完成比賽的那一刻的感動，是言語無形容的」，這份感動如此支持了他一路完成自己的夢想。

就如同Morris對自身的要求，時間的掌握是每日的課題，因此手表成為他每日的穿搭必備單品之一，「就像我先前提到的，時間管理對我來說是很重要的。所以不管在工作、在比賽，每一個行程的掌握，都不能有任何的疏失。」加上腕表如同汽車一般，由大小不同的零件組成，這對喜愛超跑的Morris來說，同樣深具吸引力。

對Morris來說，贊助過不同比賽、車隊的宇舶表（HUBLOT）一點都不陌生，他還認為其品牌形象是很特別的，首先它現在就是法拉利官方合作夥伴，眾所周知法拉利在挑選合作對象時很嚴謹，所以HUBLOT能成為夥伴一定有兩把刷子。第二個和其他品牌相比是勇於創新，敢運用特別材質，加上每年都有新的設計，讓人印象深刻。就像今年推出慶祝法拉利90周年紀念表，就讓Morris覺得就很特殊，這三支一組的套表，「它從鉑金、碳纖維再到最新材質的水晶，代表了法拉利的過去、現在和未來」。

若要請分秒必爭的Morris來挑選屬於自己的表，他則偏好運動風格，因為這與他平常的穿著和工作性質相符。「我覺得挑選手表來講，還是以這個品牌的故事、工藝面來考量」，就像是HUBLOT的法拉利紀念腕表，不管在材質的搭配、製作的工藝，非常吸引人。而Morris更是鍾愛水晶表殼款，「這應該是三支表當中所需技術層面最高，還有水晶通透的特性，可以看到裡面的機械結構，讓我非常著迷」。

宇舶Big Bang法拉利車隊90周年紀念表，鉑金表殼搭配陶瓷碳纖維表圈，限量9...
宇舶Big Bang法拉利車隊90周年紀念表，鉑金表殼搭配陶瓷碳纖維表圈，限量90只，約127萬3,000元。圖／HUBLOT提供
分享
宇舶Big Bang法拉利車隊90周年紀念表，3D碳纖維表殼搭配陶瓷碳纖維表圈，...
宇舶Big Bang法拉利車隊90周年紀念表，3D碳纖維表殼搭配陶瓷碳纖維表圈，限量90只，約107萬6,000元。圖／HUBLOT提供
分享
HubAuto創辦人兼賽車手陳漢承配戴宇舶Big Bang法拉利車隊鈦金屬90周...
HubAuto創辦人兼賽車手陳漢承配戴宇舶Big Bang法拉利車隊鈦金屬90周年紀念表，約127萬3,000元。記者陳立凱／攝影
分享
宇舶經典融合法拉利GT計時碼表，18K皇金表殼，約120萬7,000元。圖／HU...
宇舶經典融合法拉利GT計時碼表，18K皇金表殼，約120萬7,000元。圖／HUBLOT提供
分享
宇舶經典融合法拉利GT計時碼表，鈦金屬表殼，約68萬4,000元。圖／HUBLO...
宇舶經典融合法拉利GT計時碼表，鈦金屬表殼，約68萬4,000元。圖／HUBLOT提供
分享
HubAuto創辦人兼賽車手陳漢承，演繹宇舶Big Bang法拉利車隊3D碳纖維...
HubAuto創辦人兼賽車手陳漢承，演繹宇舶Big Bang法拉利車隊3D碳纖維90周年紀念表，約107萬6,000元。記者陳立凱／攝影
分享
宇舶Big Bang法拉利車隊90周年紀念表，藍寶石水晶玻璃表殼，搭配陶瓷碳纖維...
宇舶Big Bang法拉利車隊90周年紀念表，藍寶石水晶玻璃表殼，搭配陶瓷碳纖維表圈及Kevlar克夫勒材質表帶，限量90只，約212萬6,000元。圖／HUBLOT提供
分享
宇舶經典融合法拉利GT計時碼表，3D碳纖維表殼，約84萬7,000元。圖／HUB...
宇舶經典融合法拉利GT計時碼表，3D碳纖維表殼，約84萬7,000元。圖／HUBLOT提供
分享

法拉利
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

Apple HomePod夏季末在台上市 萬元有找價格很佛心

2019-07-10 00:47

水上啤酒瑜珈 沙雕季fun輕鬆

2019-07-10 00:10

Acer day 7/12夏日電玩展開跑 電競筆電升級展場最划算

2019-07-09 23:47

老朋友新花樣 罐裝飲品瘋跨界

2019-07-09 23:35

2尾12公分炸蝦＋紫蘇炸雞！金子半之助「嫩雞海老天丼」只有台灣吃得到

2019-07-09 23:32

現賺1180元！珍寶吃「沙公大餐」免費送西班牙白酒　啤酒買1送1　

2019-07-09 21:25

吳宗憲推薦「一生必去景點」是這 最愛絕美海灘加美食

2019-07-09 19:42

日本鳥取絕美砂丘騎駱駝！華信航空9月台中直飛 5天4夜3萬輕鬆玩

2019-07-09 19:17

世上第四種巧克力誕生！成本高10倍 粉紅旋風本月襲台

2019-07-09 18:57

牛排教父副品牌推「美式板前客座」 3天快閃限量60客

2019-07-09 18:53

與胡宇威FENDI初次見面 人妻瑞莎忘情高呼「和帥哥配很開心」

2019-07-09 18:34

每日限50份！「和牛漢堡排」鋪在「和牛滷肉飯」上　配半熟蛋更邪惡

2019-07-09 18:27

「反應過激的貓」獨家咖啡店快閃板橋 跟著過激貓一起上課拍萌照

2019-07-09 18:07

巴黎直擊／MIKIMOTO發表全新高級珠寶 走入Jardin Mysterieux秘密花園

2019-07-09 17:49

蔡依林、孔劉都愛的GGDB小髒鞋 台灣第一間開在這

2019-07-09 17:32

浪琴傳奇潛水表新尺寸瞄準女性 復古優雅兼備

2019-07-09 17:17

連徐佳瑩都搶穿 REDValentino早秋印花發射滿滿愛心

2019-07-09 16:42

保證不溶妝or珍珠光美妝 盤點7月全新底妝

2019-07-09 16:37

7月14日全新《柯南》華視暑期連播1小時 黑衣組織威脅再度來襲

2019-07-09 16:06

召喚你的查克拉！潮帽聯名火影忍者 鳴人六道形態上身

2019-07-09 15:44

愛你3000遍！Hamilton獻上致敬東尼史塔克腕表

2019-07-09 15:39

米其林餐廳牛排咬不爛＋蒼蠅飛來飛去… 星廚回話了

2019-07-09 15:32

哈根達斯首波冰淇淋月餅「玩具總動員」來了！ 6款造型萌翻粉絲

2019-07-09 15:04

GU「鬼娃恰吉T恤」開賣半天斷碼 網友求問：會再補貨嗎？

2019-07-09 14:45

樂購3C／冰箱、咖啡機帶著走 露營品質大提升

2019-07-09 14:44

樂購3C／露營新玩法 打造星空電影院

2019-07-09 14:29

陳曉代言芝柏表自備生日禮 陳妍希只需網路放閃

2019-07-09 14:22

麥當勞得來速「熟客券」回歸 集滿3張免費送大麥克

2019-07-09 14:02

伯爵珠寶不找超模代言卻找超模的繼母？看完她照片秒懂為什麼

2019-07-09 13:15

消暑的酸甜！「一芳」熱賣信義脆梅綠 7/10到7/16特價39元

2019-07-09 12:39

木村光希同款rag & boneT恤原來是這個價錢 但刺繡服務僅限官網…殘念

2019-07-09 11:08

停辦男裝大秀、創意總監離職 Cerruti 1881究竟怎麼了？

2019-07-09 11:04

華信航空將直飛台中到日本鳥取 每周三六飛

2019-07-09 10:32

新光三越這「夏」卡利HIGH 綁定skm pay再抽iPad mini

2019-07-08 18:28

銅板價超狂大蛋餅「來台南怎能不吃」 薯泥起司會牽絲

2019-07-08 18:25

限時蔬食饗宴！VERDE邀米其林二星主廚客座 每套1,680元起

2019-07-08 18:16

50元有找！白蘭氏「鷄蛋活力早餐組」小7銅板價吃得到

2019-07-08 18:04

高以翔改當老闆親上陣為YOYUU拍廣告 網「好想睡在你旁邊！」

2019-07-08 17:46

美福食集網購生鮮超商取 最長可以寄放5天

2019-07-08 17:42
看更多

熱門文章

米其林餐廳牛排咬不爛＋蒼蠅飛來飛去… 星廚回話了

2019-07-09 15:32

5款台灣代工化妝品驗出石棉 長期暴露恐致癌

2019-07-09 21:38

台南登革熱首發警訊全國都傳？ 疾管署：系統問題誤發

2019-07-09 12:31

台南登革熱警訊全台都收到 網友狂問「開山里在哪？」

2019-07-09 12:49

食藥署相隔6天才發文 5款化粧品疑含石綿今下架

2019-07-09 19:50

一張圖神解疫情警示簡訊 原來全台灣都是「開山里」

2019-07-09 12:46

台南登革熱疫情升溫 發布國家天災警報

2019-07-09 12:20

開山里疫情誤發全國 蘇貞昌：要花大錢是誤傳

2019-07-09 16:01

綠島唯一女醫師6月底辭職 衛生局長：有補充醫師人力

2019-07-09 12:02

全台都知開山里 她說還好「高雄市長不是全台的」

2019-07-09 15:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top