台灣第一個開進利曼大賽的男人 陳漢承自招「就愛HUBLOT水晶表」

2019-07-10 09:36 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



從只是興趣到成為車隊車手，再到成立車輛維修保養，改裝升級公司，陳漢承（Morris）人生的每一步，都讓人感到驚奇。不過就像他所說的「不管做什麼事情，我都想把它做到最好」，因此著名的利曼賽車史上，才有了第一支來自台灣的車隊參與。

Morris提到把賽車當職業的關鍵，「這跟個性有關，加上賽車這件事情是我特別熱愛的，我也在競爭時享受到其中樂趣，不管輸贏，都要全力以赴」。但就如同其他的競賽一樣，必須要付出極大的努力才有機會讓別人看見。Morris透露通常比賽期間，工作時間都非常長，在比賽前，團隊就會討論好計劃，排定每天進度行程。以車手來講，可能是早上7點鐘就會到賽車場報到。而工作人員會更辛苦，除了要更早到，還要加班熬夜。

30歲才投入賽車領域的Morris認為不管是賽車還是平常生活中，很重要的都是要做好規劃跟時間掌控，才能在有限的時間裡，完成計劃。因此，他才能在2012年首次參與歐洲賽事後，就屢屢在不同比賽獲得佳績，更是利曼賽車史上第一支華人參賽隊伍。不過，Morris也說「利曼是我參加過的時間最久的耐長賽。非常辛苦，但和全部的隊友在完成比賽的那一刻的感動，是言語無形容的」，這份感動如此支持了他一路完成自己的夢想。

就如同Morris對自身的要求，時間的掌握是每日的課題，因此手表成為他每日的穿搭必備單品之一，「就像我先前提到的，時間管理對我來說是很重要的。所以不管在工作、在比賽，每一個行程的掌握，都不能有任何的疏失。」加上腕表如同汽車一般，由大小不同的零件組成，這對喜愛超跑的Morris來說，同樣深具吸引力。

對Morris來說，贊助過不同比賽、車隊的宇舶表（HUBLOT）一點都不陌生，他還認為其品牌形象是很特別的，首先它現在就是法拉利官方合作夥伴，眾所周知法拉利在挑選合作對象時很嚴謹，所以HUBLOT能成為夥伴一定有兩把刷子。第二個和其他品牌相比是勇於創新，敢運用特別材質，加上每年都有新的設計，讓人印象深刻。就像今年推出慶祝法拉利90周年紀念表，就讓Morris覺得就很特殊，這三支一組的套表，「它從鉑金、碳纖維再到最新材質的水晶，代表了法拉利的過去、現在和未來」。