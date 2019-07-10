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Apple HomePod夏季末在台上市 萬元有找價格很佛心

2019-07-10 00:47聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

今年台灣音樂市場應該會很熱鬧，越來越多講中文的智慧音箱、更多元的音樂串流服務紛紛加入市場，而台灣消費者期待已久的Apple HomePod也終於在官網上現身，建議售價9,900元，預計夏季末正式在台上市。

大家首度見到HomePod智慧揚聲器是在蘋果2017年中的WWDC蘋果開發者大會上，到了2018年陸續於歐美市場上市，直到2019年1月中才開始在中國和香港開賣，且講中文嘛ㄟ通。台灣消費者雖然等了超級久，但透過已經被訓練得很好的Siri語音助理與豐富的Apple Music歌曲庫，相信大家都能感受到與音樂互動的美妙，並且很快上手HomePod的各種便利智慧功能。

高度不到18公分、外形圓潤小巧的HomePod，內部可是融入了許多先進科技，包括使用強大的A8晶片，環繞排列6個麥克風捕捉空間內所有聲音，透過先進的訊號處理，搭配回音消除及降噪技術，即使身在房間的另一端、音樂正大聲播放，「嘿 Siri」也能正常啟動而不需特別提高音量。

特製的7組波束成形高音喇叭陣列，各配備獨立擴音器，帶來極佳的方向控制。高音喇叭環繞排列於揚聲器底部，並採用摺疊號角設計，將音樂源源不斷傳往中央位置，再以360度形式由底部傳送出去，營造出迴盪縈繞的空間感。加上HomePod配備的空間感知技術，不論放在任何位置，它都會根據揚聲器的位置自動分析音響效果並調節聲音，展現最理想的音色。

在同一個房間放置2部HomePod，就能輕鬆創造立體聲體驗，若在家中不同房間都放上HomePod，還可利用AirPlay 2互相溝通運作，讓家裡的各個房間都充滿美妙音樂。

而這次HomePod的台灣售價也可說是相當有誠意，不到萬元的售價硬是比鄰近的香港售價2,799元港幣（折合台幣約11,200元）再便宜上千元，想入手的消費者最近可得多關注官網預購消息。

在同一個房間放置2部HomePod，就能輕鬆創造立體聲聆聽體驗。圖／蘋果提供
在同一個房間放置2部HomePod，就能輕鬆創造立體聲聆聽體驗。圖／蘋果提供
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有了AirPlay 2，就能直接在iOS裝置上，或透過HomePod來要求Sir...
有了AirPlay 2，就能直接在iOS裝置上，或透過HomePod來要求Siri在任何房間內播放音樂。圖／蘋果提供
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HomePod終於在官網上現身，建議售價9,900元，預計夏季末正式在台上市。圖...
HomePod終於在官網上現身，建議售價9,900元，預計夏季末正式在台上市。圖／蘋果提供
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iOS 11.4之後的版本，可輕鬆控制每個房間內HomePod、Apple TV...
iOS 11.4之後的版本，可輕鬆控制每個房間內HomePod、Apple TV或任何iOS裝置上的音樂播放。圖／蘋果提供
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