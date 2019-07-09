Acer day 7/12夏日電玩展開跑 電競筆電升級展場最划算

2019-07-09 23:47 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



放暑假，進入學生換機、電競筆電升級的旺季，除了2019夏日電玩展Summer Game Show將於7月12至14日在圓山花博爭艷館號召全台玩家共襄盛舉，宏碁也將於開展首日邀請百萬A咖網紅HowHow擔任一日店長揭開「2019 Acer day」活動序幕，現場還會推出近10款搭載最新第9代Intel Core處理器的Nitro及Predator系列電競筆電，還有輕薄Swift系列、電競周邊全產品線應有盡有，購買指定機種更可以上網登錄抽百萬Line points點數、海島之旅周周抽、實體通路體驗活動加碼送等多元好康。

針對電競玩家，宏碁強力推薦Predator Helios 300及Nitro 5系列升級版電競筆電為高C/P值必購機種。以娛樂中心為設計主軸的Predator Helios 300，配備NVIDIA GeForce GTX 2060或1660Ti GPU，搭配第9代Intel Core i7（9750H）或i5（9300H）處理器，搭配高達16 GB的DDR4記憶體（可升級至32GB）、高速PCIe NVMv SSD，展現卓越效能；明亮的15.6吋或17.3吋FHD IPS 144Hz螢幕，以及Waves MaxxAudio和Acer TrueHarmony帶來純淨而有深度的音效，更讓Predator Helios 300不管玩電競遊戲或欣賞影片都很合適。

今夏宏碁也推出Nitro 5系列升級版，15.6吋80%屏占比Full HD IPS顯示器，讓玩家在喜愛的遊戲中盡情享受逼真生動的畫面，配備升級的第9代Intel Core處理器、最新NVIDIA顯示晶片、M.2 PCIe NVMe SSD硬碟，最高還可搭載32GB DDR4記憶體，以更超值的規格提供卓越的遊戲體驗。