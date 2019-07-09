吳宗憲推薦「一生必去景點」是這 最愛絕美海灘加美食

2019-07-09 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



看準越南旅遊商機，旅行業者銀火旅行社代理杜雲哈五星級度假村，並與太平洋捷星航空合作推出限量包機機位，自9月2日起每周一、三、五推出限量包機，航程只要3.5小時就能抵達。不用再長時間轉機、拉車，就能欣賞到絕美海景及豪華享受，連世界各地趴趴走的綜藝天王吳宗憲都為之折服，推薦越南芽莊為一生必去景點。

越南近年來成為熱門旅遊目的地，除了峴港、富國島外，也有其他城市陸續崛起。其中，號稱是「亞洲馬爾地夫」的芽莊，不僅曾被《寂寞星球》評比為「全球最浪漫的10個景點之一」，也被TripAdvisor列為「亞洲10大新興旅遊目的地」，並被《美國國家地理雜誌》指定為一生必去的50個地方之一。

此外，世界走透透的吳宗憲也對芽莊有份特別情感，若推薦一生必去景點，有著絕美湛藍海水及沙灘的芽莊，絕對名列前茅，甚至在今年首次將Jacky Show海外首場演出獻給越南芽莊金蘭杜雲哈五星級度假村，帶領辛隆、丫頭、高以馨、綠茶等人前進芽莊表演多首經典金曲。而女藝人們回到台灣仍念念不忘度假村內Spa，嚷嚷要再回去玩。