親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

誤會大了！扯到韓國瑜 宜蘭上億「農舍」竟是誤會

世大運／10M空氣手槍 余艾玟、郭冠廷混雙摘金

吳宗憲推薦「一生必去景點」是這 最愛絕美海灘加美食

2019-07-09 19:42聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

看準越南旅遊商機，旅行業者銀火旅行社代理杜雲哈五星級度假村，並與太平洋捷星航空合作推出限量包機機位，自9月2日起每周一、三、五推出限量包機，航程只要3.5小時就能抵達。不用再長時間轉機、拉車，就能欣賞到絕美海景及豪華享受，連世界各地趴趴走的綜藝天王吳宗憲都為之折服，推薦越南芽莊為一生必去景點。

越南近年來成為熱門旅遊目的地，除了峴港、富國島外，也有其他城市陸續崛起。其中，號稱是「亞洲馬爾地夫」的芽莊，不僅曾被《寂寞星球》評比為「全球最浪漫的10個景點之一」，也被TripAdvisor列為「亞洲10大新興旅遊目的地」，並被《美國國家地理雜誌》指定為一生必去的50個地方之一。

此外，世界走透透的吳宗憲也對芽莊有份特別情感，若推薦一生必去景點，有著絕美湛藍海水及沙灘的芽莊，絕對名列前茅，甚至在今年首次將Jacky Show海外首場演出獻給越南芽莊金蘭杜雲哈五星級度假村，帶領辛隆、丫頭、高以馨、綠茶等人前進芽莊表演多首經典金曲。而女藝人們回到台灣仍念念不忘度假村內Spa，嚷嚷要再回去玩。

不過，過去要到越南芽莊困難重重，必須經過長時間轉機、拉車，但現在可以省下時間好好度假。銀火旅行社為芽莊金蘭杜雲哈五星級度假村的台灣總代理，此次與太平洋捷星航空合作，從9月2日起每周一、三、五推出限量包機機位，可以直飛芽莊，航程大約3.5小時，抵達機場後到度假村也只需要8分鐘，輕鬆就能抵達。

綜藝天王吳宗憲化身旅遊達人，分享前往越南芽莊趣事。圖／業者提供
綜藝天王吳宗憲化身旅遊達人，分享前往越南芽莊趣事。圖／業者提供
分享
芽莊金蘭杜雲哈五星級度假村。圖／業者提供
芽莊金蘭杜雲哈五星級度假村。圖／業者提供
分享
銀火旅行社與太平洋捷星航空合作包機直飛，每周一、三、五共3班往返。記者魏妤庭／攝...
銀火旅行社與太平洋捷星航空合作包機直飛，每周一、三、五共3班往返。記者魏妤庭／攝影
分享

越南旅行社捷星
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

日本鳥取絕美砂丘騎駱駝！華信航空9月台中直飛 5天4夜3萬輕鬆玩

2019-07-09 19:17

世上第四種巧克力誕生！成本高10倍 粉紅旋風本月襲台

2019-07-09 18:57

牛排教父副品牌推「美式板前客座」 3天快閃限量60客

2019-07-09 18:53

與胡宇威FENDI初次見面 人妻瑞莎忘情高呼「和帥哥配很開心」

2019-07-09 18:34

每日限50份！「和牛漢堡排」鋪在「和牛滷肉飯」上　配半熟蛋更邪惡

2019-07-09 18:27

「反應過激的貓」獨家咖啡店快閃板橋 跟著過激貓一起上課拍萌照

2019-07-09 18:07

巴黎直擊／MIKIMOTO發表全新高級珠寶 走入Jardin Mysterieux秘密花園

2019-07-09 17:49

影／大師創作奇幻王國！許自貴人臉獸身雕塑 令人驚豔

2019-07-09 17:48

蔡依林、孔劉都愛的GGDB小髒鞋 台灣第一間開在這

2019-07-09 17:32

浪琴傳奇潛水表新尺寸瞄準女性 復古優雅兼備

2019-07-09 17:17

連徐佳瑩都搶穿 REDValentino早秋印花發射滿滿愛心

2019-07-09 16:42

保證不溶妝or珍珠光美妝 盤點7月全新底妝

2019-07-09 16:37

7月14日全新《柯南》華視暑期連播1小時 黑衣組織威脅再度來襲

2019-07-09 16:06

召喚你的查克拉！潮帽聯名火影忍者 鳴人六道形態上身

2019-07-09 15:44

愛你3000遍！Hamilton獻上致敬東尼史塔克腕表

2019-07-09 15:39

米其林餐廳牛排咬不爛＋蒼蠅飛來飛去… 星廚回話了

2019-07-09 15:32

哈根達斯首波冰淇淋月餅「玩具總動員」來了！ 6款造型萌翻粉絲

2019-07-09 15:04

GU「鬼娃恰吉T恤」開賣半天斷碼 網友求問：會再補貨嗎？

2019-07-09 14:45

樂購3C／冰箱、咖啡機帶著走 露營品質大提升

2019-07-09 14:44

樂購3C／露營新玩法 打造星空電影院

2019-07-09 14:29

陳曉代言芝柏表自備生日禮 陳妍希只需網路放閃

2019-07-09 14:22

麥當勞得來速「熟客券」回歸 集滿3張免費送大麥克

2019-07-09 14:02

伯爵珠寶不找超模代言卻找超模的繼母？看完她照片秒懂為什麼

2019-07-09 13:15

消暑的酸甜！「一芳」熱賣信義脆梅綠 7/10到7/16特價39元

2019-07-09 12:39

木村光希同款rag & boneT恤原來是這個價錢 但刺繡服務僅限官網…殘念

2019-07-09 11:08

停辦男裝大秀、創意總監離職 Cerruti 1881究竟怎麼了？

2019-07-09 11:04

華信航空將直飛台中到日本鳥取 每周三六飛

2019-07-09 10:32

新光三越這「夏」卡利HIGH 綁定skm pay再抽iPad mini

2019-07-08 18:28

銅板價超狂大蛋餅「來台南怎能不吃」 薯泥起司會牽絲

2019-07-08 18:25

限時蔬食饗宴！VERDE邀米其林二星主廚客座 每套1,680元起

2019-07-08 18:16

50元有找！白蘭氏「鷄蛋活力早餐組」小7銅板價吃得到

2019-07-08 18:04

高以翔改當老闆親上陣為YOYUU拍廣告 網「好想睡在你旁邊！」

2019-07-08 17:46

美福食集網購生鮮超商取 最長可以寄放5天

2019-07-08 17:42

迎盛夏台中日月千禧「海夏日印象」油畫個展登場

2019-07-08 17:21

不知道就落伍啦！網紅激推超萌「卡娜赫拉」現蹤小7門市

2019-07-08 17:15

今夏必嘗甜點「柚香芋泥起士塔」、崩壞系「芒果覆盆子厚鬆餅」療癒上桌

2019-07-08 16:56

BVLGARI打造女性最愛的粉紅浪漫夢想 再推秒殺七夕情人節限定組合

2019-07-08 16:52

世界夢號與盛世公主基隆港爭鋒 2強刷新3紀錄

2019-07-08 16:21

來趟閨蜜之旅吧！酷航推馬爾地夫單程含稅3千起、雅典來回2萬有找

2019-07-08 15:54
看更多

熱門文章

這個縣超殺！ 買電動機車只要付一半的錢

2019-07-09 10:00

台南登革熱首發警訊全國都傳？ 疾管署：系統問題誤發

2019-07-09 12:31

米其林餐廳牛排咬不爛＋蒼蠅飛來飛去… 星廚回話了

2019-07-09 15:32

台南登革熱警訊全台都收到 網友狂問「開山里在哪？」

2019-07-09 12:49

影／【唐綺陽】2019下半年12星座運勢出爐！感情、工作、健康運一次看

2019-07-08 21:28

一張圖神解疫情警示簡訊 原來全台灣都是「開山里」

2019-07-09 12:46

台南登革熱疫情升溫 發布國家天災警報

2019-07-09 12:20

綠島唯一女醫師6月底辭職 衛生局長：有補充醫師人力

2019-07-09 12:02

中南部的雨要下到何時 吳德榮：西南季風下周一結束

2019-07-09 08:00

大樂透今晚頭獎上看3.7億元 哪種生肖、星座最會中獎？

2019-07-09 05:59

開山里疫情誤發全國 蘇貞昌：要花大錢是誤傳

2019-07-09 16:01

梅雨季結束但雨怎麼下沒完 鄭明典說成因

2019-07-09 08:35

全台都知開山里 她說還好「高雄市長不是全台的」

2019-07-09 15:58

登革熱警訊出包噴千萬？ 疾管署：公益簡訊不花錢

2019-07-09 14:35

綠島唯一女醫生因職涯規畫請辭 她盼兩年後再回台東

2019-07-09 12:27

還有機會！威力彩又槓龜 11日頭獎上看9.2億元

2019-07-08 22:02

【重磅快評】新南向幫印尼登革熱防治是拚外交？

2019-07-09 09:46

【女性心聲】劉素美／結婚紀念日

2019-07-09 06:00

進入登革熱病例範圍兩公里就手機通知 一推播就搞烏龍

2019-07-09 12:33

歷經13年打造 北市動物園熱帶雨林館 開幕

2019-07-08 23:03

每日星座運勢／水瓶情場上頗為得意 投資可進可退

2019-07-09 00:00

午後熱力作用 中南部今有雷陣雨

2019-07-09 04:59

禁用免洗餐具 北市擴及量販百貨美食街

2019-07-08 23:47

比韓國瑜、郭台銘還要紅！「開山里」衝上熱搜第一名

2019-07-09 14:32

北市公車上下車刷卡 溢扣回報約百件

2019-07-09 17:49

全台管最寬的里是它 因為登革熱推播搞烏龍而暴紅

2019-07-09 17:04

全台變開山里攏系Bug害ㄟ 疾管署：除錯前不再發送

2019-07-09 14:41

史前館傳捷報！仿史前獨木舟成功橫渡黑潮抵與那國島

2019-07-09 10:13

【童言童語】蕭詠／找不到原地

2019-07-09 06:00

【家人關係】張益寧／潭邊最美的風景

2019-07-09 06:00

請注意！新式身障證明換領 明天最後一天

2019-07-09 16:32

關掉ATP仍能限速 普悠瑪、太魯閣號擬年底前「裝外掛」

2019-07-09 10:08

麥當勞得來速「熟客券」回歸 集滿3張免費送大麥克

2019-07-09 14:02

全台收到開山里登革熱疫情 蘇貞昌：檢討警報發布流程

2019-07-09 13:35

台南登革熱疫情警示　雲林、台北都收到了

2019-07-09 12:36

消暑的酸甜！「一芳」熱賣信義脆梅綠 7/10到7/16特價39元

2019-07-09 12:39

接受8大高風險醫美手術 衛福部：要挑這168家合法機構

2019-07-09 13:38

土星衝來了！氣象局一張圖告訴你明晚各地觀看機率

2019-07-09 17:38

登革熱防治警訊全台都變開山里 蘇貞昌：檢討發布流程

2019-07-09 14:03

14歲就視網膜剝離 醫師：別宅了

2019-07-09 00:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top