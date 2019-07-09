日本鳥取絕美砂丘騎駱駝！華信航空9月台中直飛 5天4夜3萬輕鬆玩

2019-07-09 19:17 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



想要到日本鳥取體驗絕美砂丘騎駱駝，華信航空自今年9月4日起推出台中直飛日本鳥取航班，每周三、六飛航，最快約3個小時左右就能抵達。另為了慶祝開航，華信航空與旅行業者合作推出行程，5天4夜只要30,900元起，包含交通、住宿以及行程。

日本鳥取近年受到不少台灣旅客青睞，其中，必去景點就是鳥取砂丘，是日本最大砂丘，在此可以騎乘駱駝欣賞美景，猶如置身沙漠當中。此外，鬼太郎大街兩旁有177尊妖怪青銅像，相當適合全家大小一同前往。若是《名偵探柯南》的粉絲，那就更要到此一遊，朝聖作者青山剛昌的故鄉。

看準日本鳥取旅遊商機的華信航空，推出台中飛日本鳥取航班，每周三、六飛航。去程為AE7336早上7點從台中機場起飛，10點50分抵達日本鳥取機場。回程為AE7337在當地時間11點50分從鳥取機場起飛，下午1點45分抵達台中機場，兩地飛行時間為2小時50分，預計最快9月4日起啟航。