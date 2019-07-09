世上第四種巧克力誕生！成本高10倍 粉紅旋風本月襲台

2019-07-09 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



你知道世界上「第四種巧克力」誕生了嗎？這是繼1847年最早發現黑巧克力、白巧克力到最新的牛奶巧克力之後，暌違80年，由百樂嘉麗寶集團(Barry Callebaut) 於2017年發表的「紅寶石巧克力(Ruby Chocolate)」，可可豆本身就是討喜的粉紅色，無添加色素、香料，擁有獨特莓果香氣，這股甜蜜風潮瞬間席捲全球，今年下半年才引進台灣，香格里拉台南遠東飯店、85˚C等就有新品登場。

「紅寶石巧克力」採用生長在巴西、象牙海岸和厄瓜多境內的稀有粉紅可可豆製成巧克力，除了登上2018年奧斯卡頒獎典禮晚宴甜點、澳洲MasterChef美食節目Nigella製作Ruby起司蛋糕，各大品牌如日本雀巢KITKAT、馬來西亞HARRISTON、森永製菓TAICHIRO MORINAGA、比利時LIBEERT都推出各樣創意新品。而台灣，是繼日本、澳洲、中國之後，亞洲第4個銷售地區，據了解，不少飯店、餐廳、甜點業者都躍躍欲試。

百樂嘉麗寶集團花了13年的時間，研究這款紅寶石巧克力，業者指出，它沒有白巧克力那麼甜，味道相較淡，口感則是柔順又帶點漿果風味。烘焙業者認為，紅寶石巧克力也搭上了「奇怪顏色食物」的市場風潮，近年舉凡黑色漢堡、紫色甜菜根、彩虹貝果，獨角獸風格的飲料都能掀起討論，粉紅色巧克力能風靡全球並不意外。

台灣第一波推出紅寶石巧克力相關甜點的是香格里拉台南遠東飯店，6月搶先發表「紅寶石巧克力」7款夢幻粉紅色甜點外帶單品，開賣至今不僅供不應求，烘焙甜點櫃的業績也提高4成5；其中包括紅寶石脆球、起司、馬卡龍、生乳捲、甜甜圈等，面向也最廣。7月底前於平日下午茶套組(每日限量20組)、飯店一樓大廳茶軒與品香坊外賣部(每款每日限量6個)販售。

紅寶石巧克力比一般黑巧克力成本高出10倍，物稀為貴，各家產品也多採限量制。85˚C將於7月18日推出「紅寶石巧克力蛋糕」，共有6層、4種巧克力風味組合，紅寶石慕斯與金沙紅寶石淋面是當然主角，6吋特價560元，每間門市限量10個，即起開放預購。在粉紅話題帶動下，加上4款父親節主題造型蛋糕，業者預估，今年父親節全檔期約可賣出18萬個蛋糕，主題蛋糕可較去年成長13%。