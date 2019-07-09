牛排教父副品牌推「美式板前客座」 3天快閃限量60客

2019-07-09 18:53 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



為了讓消費者品嘗不同好滋味，牛排教父鄧有癸副品牌MUCHOYAKI舉辦客座活動，有別一般客座以法餐、義式料理為主，邀請舊金山聲勢看漲的女主廚Kim Alter來台客座，推出美式板前客座饗宴，即日起到7月11日晚間開賣，限量60客、每人3,980元起。

牛排教父鄧有癸副品牌MUCHOYAKI主打各種自製乾式熟成牛排，開放式廚房結合板前料理，受到不少饕客喜愛。鄧有癸長年在美國考察餐飲風向，今年特別邀請舊金山星級聲勢看漲的「NIGHTBIRD」餐廳主廚Kim Alter來台客座，讓台灣饕客也可以體驗到「美式板前客座饗宴」。

Kim Alter在去年曾獲得美國食藝奧斯卡最高榮譽James Beard Award詹姆斯比爾德基金大會-西部最佳主廚獎項，提名進入準決賽。此外，在今年6月號Forbes刊物有多項專題報導，可說是相當受到矚目的主廚。

Kim Alter曾在舊金山米其林二星餐廳Aqua擔任副主廚，她的料理最大特色，就是富饒女性柔美，並將平民風格融入，創造具有個人特色的清新別致擺盤。