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與胡宇威FENDI初次見面 人妻瑞莎忘情高呼「和帥哥配很開心」

2019-07-09 18:34聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

FENDI發表2019秋冬男、女裝，也是卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）為FENDI操刀設計的最後一季女裝，同時他也成為男裝客座藝術家，賦予男裝既幽默又新潮的別緻細節，瑞莎和胡宇威首度合作演繹秋冬系列，身為人妻的瑞莎忘情高呼，「以前出席活動都一個人，今天跟帥哥配很開心，謝謝FENDI！我還沒有跟老公講。」被問到不怕老公吃醋嗎？胡宇威搞笑說，「那我先退出好了。」瑞莎馬上說「不用啦不用啦」請他留步。

胡宇威表示穿了FENDI服裝感覺換上另一個自己，有設計感、又俏皮，也展現內涵；瑞莎身上既復古又性感的女裝對她來說是完美的，因為女兒以她為範本，她一定要美美的；至於是否向老公喊話買個包包，她豪氣地說，「我都自己來！買好一點的，以後可以給女兒。」早秋女裝的風格以刺繡蕾絲的鏤空展現浪漫與性感，加入日式服裝的碎花細節更顯古典，狐狸皮草與水貂皮草的穿插運用，盡顯奢華；秋冬女裝則強調二元對立、錯視手法，例如看起來像塑料的材質其實是光澤塗層烏干紗，並且以透明、緊身強調女性化線條，淺象牙、水仙黃、海綠色、橘紅等綢緞或薄紗，展現輕盈的層疊。

卡爾拉格斐的獨有風格，則表現在襯衫領口高處的鈕扣或領巾細節，此外，他在1981年設計出的彎曲「Karligraphy」字體 FF logo，廣泛運用包款之上。男裝則以拼接長大衣、羽絨背心作為搶眼單品，彷彿卡爾的思路是一座碩大的圖書館，從中抽取了手寫字句、圖片、草稿等作為壓紋印花，充分表現獨屬於FENDI的幽默流暢。

胡宇威演繹黑襯衫24,500元、針織造型外套34,900元、褲39,000、Ka...
胡宇威演繹黑襯衫24,500元、針織造型外套34,900元、褲39,000、Karligraphy深棕色皮鞋37,500元，搭配男士Baguette包款92,000元。記者徐兆玄／攝影
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Futuristic男士造型太陽眼鏡，售價16,100元。圖／FENDI提供
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瑞莎身穿蝴蝶結設計襯衫37,500元、短裙54,000元、西裝外套15萬2,00...
瑞莎身穿蝴蝶結設計襯衫37,500元、短裙54,000元、西裝外套15萬2,000元、白色長靴54,000元，手拿Karligraphy側背包63,000元。記者徐兆玄／攝影
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Baguette with cage，售價10萬6,000元。圖／FENDI提供
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瑞莎穿黑色襯衫30,500元、薄紗長裙56,000元、駝毛大衣18萬6,000元...
瑞莎穿黑色襯衫30,500元、薄紗長裙56,000元、駝毛大衣18萬6,000元，搭配黃色FFRame長靴54,000元、紅色Baguette腰包59,900元；胡宇威演繹黑襯衫24,500元、針織造型外套34,900元、褲39,000元、Karligraphy深棕色皮鞋37,500元。記者徐兆玄／攝影
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男士Baguette標準尺寸，售價77,000元。圖／FENDI提供
男士Baguette標準尺寸，售價77,000元。圖／FENDI提供
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Shopping Bag FLAP，售價13萬元。圖／FENDI提供
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瑞莎身穿蝴蝶結設計襯衫37,500元、短裙54,000元、西裝外套15萬2,00...
瑞莎身穿蝴蝶結設計襯衫37,500元、短裙54,000元、西裝外套15萬2,000元，手拿Karligraphy側背包63,000元；胡宇威演繹深色格紋西裝外套56,000元、薄紗襯衫15,500元、褲24,500元。記者徐兆玄／攝影
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Baguette，售價92,000元。圖／FENDI提供
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瑞莎詮釋黑色襯衫30,500元、薄紗長裙56,000元、駝毛大衣18萬6,000...
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胡宇威穿深色格紋西裝外套56,000元、薄紗襯衫15,500元、褲24,500元...
胡宇威穿深色格紋西裝外套56,000元、薄紗襯衫15,500元、褲24,500元，搭配Karligraphy深棕色皮鞋37,500元。記者徐兆玄／攝影
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瑞莎穿黑色襯衫30,500元、薄紗長裙56,000元、駝毛大衣18萬6,000元...
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Kan U，售價13萬元。圖／FENDI提供
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紫色Baguette，售價13萬元。圖／FENDI提供
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FENDI女兒
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