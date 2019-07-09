每日限50份！「和牛漢堡排」鋪在「和牛滷肉飯」上 配半熟蛋更邪惡

2019-07-09 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



每日在中和販售，一天限量100碗的玖牛餓虎「招牌和牛滷肉飯」，自今年8月起，將加入「和牛漢堡排」的元素，新推出起司和牛漢堡排飯、和牛漢堡排佐和牛滷肉飯等2款新餐點，每日限量供應50份，售完為止。

鄰近捷運南勢角站的玖牛餓虎，自今年5月起開始販售和牛滷肉飯。業者表示，店內的和牛滷汁，使用了日本短角和牛、澳洲黑毛和牛的原肉絞製而成，並非使用修下來的邊肉，口感更佳。食材也是選用台梗九號一等米、宜蘭三星蔥等食材，另外還有嘉義牧場生食級有機紅蛋、川味辣高麗菜乾等3種配菜，隨餐附贈牛骨洋蔥湯，每份售價100元。過去曾創下100分鐘售完100碗的紀錄。