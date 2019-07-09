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每日限50份！「和牛漢堡排」鋪在「和牛滷肉飯」上　配半熟蛋更邪惡

2019-07-09 18:27聯合報 記者陳睿中╱即時報導

每日在中和販售，一天限量100碗的玖牛餓虎「招牌和牛滷肉飯」，自今年8月起，將加入「和牛漢堡排」的元素，新推出起司和牛漢堡排飯、和牛漢堡排佐和牛滷肉飯等2款新餐點，每日限量供應50份，售完為止。

鄰近捷運南勢角站的玖牛餓虎，自今年5月起開始販售和牛滷肉飯。業者表示，店內的和牛滷汁，使用了日本短角和牛、澳洲黑毛和牛的原肉絞製而成，並非使用修下來的邊肉，口感更佳。食材也是選用台梗九號一等米、宜蘭三星蔥等食材，另外還有嘉義牧場生食級有機紅蛋、川味辣高麗菜乾等3種配菜，隨餐附贈牛骨洋蔥湯，每份售價100元。過去曾創下100分鐘售完100碗的紀錄。

新推出的「起司和牛漢堡排」，則是使用了黑毛和牛、紐西蘭牛的絞肉混合而成。可以直接加上半融化的起司片當成主菜，做成「起司和牛漢堡排飯」；也可以配上和牛滷汁，做成「和牛漢堡排佐和牛滷肉飯」，售價分別為120元、190元。業者也表示，8月後，3款餐點每日總數限量120份，其中使用和牛漢堡排的2款飯點，則是合計限量50份，均僅提供外帶。隨餐附贈的牛骨洋蔥湯，加價75元，則可升級為和牛肉丸湯。

和牛漢堡排佐和牛滷肉飯，每份190元。記者陳睿中／攝影
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玖牛餓虎的3款和牛飯類餐點，每日總量限量120份，售完為止。記者陳睿中／攝影
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使用日本短角和牛、澳洲黑毛和牛的原肉絞製而成的和牛滷汁。記者陳睿中／攝影
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加價75元，可升級成和牛肉丸湯。記者陳睿中／攝影
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起司和牛漢堡排飯，每份120元。記者陳睿中／攝影
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招牌和牛滷肉飯，每份100元。記者陳睿中／攝影
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漢堡滷肉飯
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