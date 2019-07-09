「反應過激的貓」獨家咖啡店快閃板橋 跟著過激貓一起上課拍萌照

2019-07-09 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



貼圖下載量達百萬的人氣貼圖「反應過激的貓」，7月10日起在Global Mall環球購物中心板橋車站店推出「反應過激的貓」主題咖啡店，咖啡店打造成「暑期教室咖啡店」，邀貓迷一起到咖啡店吃吃喝喝放暑假。

Global Mall板橋車站「反應過激的貓」咖啡店，7月10日至8月29日登場，以教室課桌椅、立體貓公仔，打造成「反應過激的貓」的暑期教室咖啡店，有萌貓陪伴的暑期班，應該沒有人會抗拒吧。

現場備有好幾隻不同表情的「反應過激的貓」抱枕與玩偶，可隨意抱著貓陪吃、陪拍照。「反應過激的貓」角色個性與對話融入餐點當中，菜單設計使用貼圖上常出現的對話，像是「鬆一口氣」水果冰淇淋鬆餅，層層堆疊起水果、鮮奶油及冰淇淋。「真是巧」巧克力棉花糖厚片，棉花糖烤到蓬鬆牽絲，與吐司融為一體。

另有浮現貓臉的拿鐵、果醋氣泡飲等飲品，像是「慢著！我替你出氣」蔓越莓果醋氣泡飲，「氣消了～親一下」青梅果醋氣泡飲。也可以選擇超值套餐，鬆餅+80元飲品以及期間限定的「小廚師馬克杯」，優惠價480元。 除了吃吃喝喝、拍照，咖啡店還設有周邊商品區。

「反應過激的貓」在板橋店也特別設立了多個打卡景點，從一樓手扶梯、樓梯塗鴉，到二樓中庭的7種風格打卡點，讓粉絲好好拍一波萌照。