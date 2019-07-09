巴黎直擊／MIKIMOTO發表全新高級珠寶 走入Jardin Mysterieux秘密花園

以珍珠聞名全球的MIKIMOTO，近年積極發展珍珠以外的珠寶設計，推出愈來愈多以鑽石和彩色寶石為主角的作品。於巴黎高訂周期間發表的全新高級珠寶系列Jardin Mysterieux（秘密花園）便讓人強烈感受到不同以往的華麗氣息，讓這顆芳登廣場上的東方明珠益發耀眼迷人。

Jardin Mysterieux系列以歐洲花園為靈感，捕捉歐式皇宮或城堡中花園的精緻夢幻的美感，從午後烈陽中走入位於芳登廣場8號的總店，剪紙概念的白色空間裡立即讓人降溫，環繞在粉色光線的繁茂花草間，氣氛格外浪漫。日本女星富永愛專程出席活動演繹全新珠寶，她高貴神秘的氣息，也恰好呼應此次主題。

新的珠寶中，除了可以看到橄欖葉在太陽下伴著光影疏落、噴泉瀑布、小徑蜿蜒等抽象詩意的景致，也有不少以黑鐵欄柵裝飾的窗花、花草扶疏的鐵門，或是天鵝、白鴿等具象呈現，情與景和諧交融，也讓人在品牌一貫的大器雅致中窺見創新。

此次45件高級珠寶新中，多件作品完全不見珍珠，僅鑲嵌鑽石和彩色寶石，另外還將白K金鍍銠處理成類似黑鐵，並以霧面或拋光亮面方式演繹歐洲鐵製的門窗或涼椅，設計師太田典子坦言，這些創作都深具市場挑戰性，但也帶來設計的無窮樂趣。