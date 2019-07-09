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蔡依林、孔劉都愛的GGDB小髒鞋 台灣第一間開在這

2019-07-09 17:32聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

還記得孔劉在《鬼怪》中穿過的那件Golden Goose Deluxe Brand（簡稱GGDB）的灰色菱形毛衣和卡通印花T恤嗎？現在台灣也即將在7月19日星期五迎來這個義大利品牌在台的首間專門店，坐落於高雄漢神巨蛋百貨，店內將販售全新系列的男鞋、女鞋及童鞋還有服裝等等，讓更多消費者能體驗受到眾多藝人熱愛的品牌魅力。

Golden Goose Deluxe Brand最為出名的商品首推仿舊處理的「小髒鞋」，每一雙球鞋依據每位顧客的個人需求和喜好塑形，經過特殊棕刷的人工處理過程和精細工藝技巧，主打獨特稀有性，像是蔡依林、金秀賢、李鐘碩等人都是粉絲。

台灣首家Golden Goose Deluxe Brand專門店擁有38坪空間，以銀色為主色系，呼應品牌米蘭總部店櫃設計，店內的裝潢完全以鋁箔材質覆蓋，讓整體空間保持一致性和明亮度，陳列架以鍍鋅的鋼鐵製品和不銹鋼為主，充滿現代感。店內除了販售限量的全新男鞋、女鞋及童鞋之外，也有全新款LOVE Logo RTW限定系列也，更提供為期一個月的LACES BAR客製化鞋帶服務。精選女裝和男裝，以及皮件配件也能在此間店找到。

孔劉在《鬼怪》中穿Golden Goose Deluxe Brand的卡通印花T...
孔劉在《鬼怪》中穿Golden Goose Deluxe Brand的卡通印花T恤。圖／摘自tvN
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台灣Golden Goose Deluxe Brand高雄漢神專門店示意圖。圖／...
台灣Golden Goose Deluxe Brand高雄漢神專門店示意圖。圖／俊思提供
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蔡依林私下愛穿Golden Goose Deluxe Brand「小髒鞋」。圖／...
蔡依林私下愛穿Golden Goose Deluxe Brand「小髒鞋」。圖／摘自IG
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孔劉穿Golden Goose Deluxe Brand鞋拍攝雜誌。圖／摘自Es...
孔劉穿Golden Goose Deluxe Brand鞋拍攝雜誌。圖／摘自Esquire
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蔡依林私下愛穿Golden Goose Deluxe Brand「小髒鞋」。圖／...
蔡依林私下愛穿Golden Goose Deluxe Brand「小髒鞋」。圖／摘自微博
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