蔡依林、孔劉都愛的GGDB小髒鞋 台灣第一間開在這

2019-07-09 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



還記得孔劉在《鬼怪》中穿過的那件Golden Goose Deluxe Brand（簡稱GGDB）的灰色菱形毛衣和卡通印花T恤嗎？現在台灣也即將在7月19日星期五迎來這個義大利品牌在台的首間專門店，坐落於高雄漢神巨蛋百貨，店內將販售全新系列的男鞋、女鞋及童鞋還有服裝等等，讓更多消費者能體驗受到眾多藝人熱愛的品牌魅力。

Golden Goose Deluxe Brand最為出名的商品首推仿舊處理的「小髒鞋」，每一雙球鞋依據每位顧客的個人需求和喜好塑形，經過特殊棕刷的人工處理過程和精細工藝技巧，主打獨特稀有性，像是蔡依林、金秀賢、李鐘碩等人都是粉絲。