燦坤全民購物節4K電視狂降2萬 百款優惠今起線上搶先購

2019-07-09 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



燦坤今宣布推出最強會員特典「全民購物節」，自7月12日至7月15日止，攜手Panasonic、Samsung、Sony與acer等國內外百大知名品牌，強強聯手精選推出千款實用又優質的商品，優惠降價幅度突破億元！這次更首度推出網購與門市同步優惠，自即日起至7月11日止，搶先推出百款限量超強商品開放線上先預購，會員獨享多重優惠，千萬別錯過此次夏季最強檔！

燦坤全民購物節針對四大生活風格：視聽娛樂生活、節能環保生活、行動便利生活、優質居家生活，推出多款優惠商品滿足消費者不同夏日生活需求。其中三星75吋4K智慧聯網電視，直降20,000元，優惠價69,900元；凡購買OLED、QLED、8K指定機型即送第六代iPad，還有熱門的Nintendo Switch主機與瑪利歐賽車8豪華組合包，優惠價萬元有找，只要9,999元。

而針對夏季用電量與電價都上揚，燦坤也精選多款節能家電下殺優惠，主打的Panasonic日本原裝ECONAVI變頻冰箱直降7,000元，優惠價39,900元，再送萬元獨家好禮；搭配政府貨物稅政策，凡購買冷氣與冰箱，最多還可獲得5,000元退稅補助。