連徐佳瑩都搶穿 REDValentino早秋印花發射滿滿愛心

2019-07-09 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



印花是永遠不敗的設計元素，尤其剪裁簡約的單品碰上印花，更能輕鬆點亮整體造型。REDValentino早秋以愛心、愛神之箭等圖騰增添浪漫氣息，Marc Jacobs全新商品線The Marc Jacobs則是推出3大主題印花，呈現復古魅力。

浪漫甜美的REDValentino早秋從電影《黑天鵝》擷取靈感，使用了許多芭蕾元素像是紗裙、緞帶之外，更注入一點個性色彩，面紗髮箍、軍裝剪裁、大量的黑色配色，彰顯「反叛女孩」意味。鮮紅色的愛心、匕首、愛神之箭等圖樣，化身刺繡、印花妝點洋裝、針織衫、百褶長裙等單品，流露滿滿熱情。而早春推出就頗受歡迎的蝴蝶結裝飾綁帶鞋，早秋也全新打造鞋底和鞋身同色的款式，連襪運動鞋也綴滿愛心，非常可愛。金曲歌后徐佳瑩日前也搶先穿上愛心點綴的早秋系列洋裝，展現俏麗個性風。