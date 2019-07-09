連徐佳瑩都搶穿 REDValentino早秋印花發射滿滿愛心
印花是永遠不敗的設計元素，尤其剪裁簡約的單品碰上印花，更能輕鬆點亮整體造型。REDValentino早秋以愛心、愛神之箭等圖騰增添浪漫氣息，Marc Jacobs全新商品線The Marc Jacobs則是推出3大主題印花，呈現復古魅力。
浪漫甜美的REDValentino早秋從電影《黑天鵝》擷取靈感，使用了許多芭蕾元素像是紗裙、緞帶之外，更注入一點個性色彩，面紗髮箍、軍裝剪裁、大量的黑色配色，彰顯「反叛女孩」意味。鮮紅色的愛心、匕首、愛神之箭等圖樣，化身刺繡、印花妝點洋裝、針織衫、百褶長裙等單品，流露滿滿熱情。而早春推出就頗受歡迎的蝴蝶結裝飾綁帶鞋，早秋也全新打造鞋底和鞋身同色的款式，連襪運動鞋也綴滿愛心，非常可愛。金曲歌后徐佳瑩日前也搶先穿上愛心點綴的早秋系列洋裝，展現俏麗個性風。
主打主題性鮮明的商品，The Marc Jacobs全新推出三大印花。SOFIA LOVE-The 40s Dress是以女導演蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola）為謬思，將她喜愛的1940年代印花洋裝以草綠色絲質布料印上手繪風木棉花和豹紋印花打造而成，當中還藏有她和Marc Jacobs的名字縮寫MJ x SC，商標上更逢有粉色的「SOFIA LOVE」字樣。MADE WITH LIBERTY FABRIC則是由英國最出名的印花品牌Liberty為Marc Jacobs打造印花面料，在彩色繽紛的花卉印花中藏有草寫的「Marc Jacobs」，維多利亞襯衫和可拆肩帶的心型領露肩小洋裝充滿復古風情。最後，Marc Jacobs本人最愛的Polka Dot，以波卡圓點裝飾黑色調的襯衫與洋裝等，打造優雅暗黑風古著。
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