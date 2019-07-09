保證不溶妝or珍珠光美妝 盤點7月全新底妝

2019-07-09 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



天天太陽超級大，氣溫持續飆高，都讓每天需要上班化妝的女性快死了，因為底妝要持久，實在太難啦！但隨著科技進步，化妝品底妝的持久功力也持續進步，今年不少底妝新品，就打出手殘女也能用、超持久底妝，也有韓系的清透呼吸氣墊，都讓女人們用起底妝，越用越上手。

就來看看今年7月，有哪些底妝新品，還不快準備入手。

倩碧這回的全新底妝「勻淨神奇粉底液 SPF 6／PA+」，號稱太神奇，所以手殘女都可以用，可以簡單抹上妝感，遮住瑕疵，還能不脫妝。勻淨神奇粉底液不含油，還能持續保濕24小時，重點是，隨時拿出來補妝也很方便，看不出來有厚重的妝感。

手殘女要怎麼用呢？就直接擠在手背上，用無名指沾染之後，直接上在黑眼圈、痘疤上，把握少量多次的原則，就能輕鬆上妝，也因為內含水楊酸，有痘痘時也能用。而且單擦時，有霧面妝感，也能搭配保濕凝膠，就變成水亮妝感，共有6色。

想要局部遮瑕，雅詩蘭黛新推出「粉持久秒遮萬用棒」，延續品牌最經典的粉持久完美持妝粉底，這回走局部遮瑕路線，還特別針對黑眼圈、眼周皺紋使用。但過往，只要用錯產品遮瑕，馬上能看出掉粉、卡粉與皺紋越來越多。

粉持久秒遮萬用棒添加「極效保濕修護複方精華」，強調高保濕功能，能夠全天補水，還能改善眼周，針對眼下部分，只要輕鬆一抹，就能看出超強的遮瑕效果。

若是不喜歡太厚的妝感，那也沒問題，韓系彩妝保養品牌Sulwhasoo雪花秀，推出全新升級版的「滋晶雪瀅氣墊粉霜」，結合晶透抗氧、輕盈薄透、立體煥亮等3大晶透亮美肌要素，使用後就能散發珍珠光，打造偽妝感。