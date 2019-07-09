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愛你3000遍！Hamilton獻上致敬東尼史塔克腕表

2019-07-09 15:39聯合報 記者曾智緯╱即時報導

在漫威電影「復仇者聯盟：終局之戰」中，由小勞勃道尼飾演的「鋼鐵人」東尼史塔克在最後犧牲自我，而其中來自鋼鐵人女兒的一句「我愛你3000遍」，更是讓許多人都哭慘了。隨著，「蜘蛛人：離家日」上檔，在片中仍有部分懷念東尼史塔克的劇情，讓漢米爾頓（Hamilton）順勢推出致敬腕表，讓影迷得以紀念這位銀幕永恆英雄。

其實，早在2012年的第一集「復仇者聯盟」中，經過生死關頭的東尼史塔克，私下多以牛仔褲造型現身，所配戴的就是Hamilton陸戰卡其系列鈦合金腕表。其設計靈感源自兩次世界大戰的美軍腕表，搭配立體黑色太陽紋面盤、植入少見的AM/PM雙圈時標，展現便利讀時思考。而另外一款東尼史塔克所配戴的腕表，則是出現於「蜘蛛人：返校日」中，成為配角的他，在電影中就搭配了當時還未上市的鏤空Ventura系列表款。隨著電影的熱賣，這只腕表也成為網路熱搜的話題之一。

然而隨著近期全新版本的「復仇者聯盟：終局之戰」電影再映時，還特別於片尾字幕播放完後，會出現不曾曝光的刪除場景、致敬畫面以及彩蛋，先行釋出的海報更是寫著「WE LOVE YOU 3000（我們愛你3000遍）」字樣，再度喚起影迷對其懷念的心情。Hamilton也再次把陸戰卡其系列鈦合金腕表復刻上市，同時搶搭電影話題，也順勢將於8月推出鏤空Ventura系列表款，讓表迷或影迷一次收藏對於電影的感動。

漢米爾頓鏤空Ventura系列腕表，黑色PVD不鏽鋼表殼，限量999只，約65,...
漢米爾頓鏤空Ventura系列腕表，黑色PVD不鏽鋼表殼，限量999只，約65,000元。圖／Hamilton提供
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2017年上映的「蜘蛛人：返校日」中，成為配角的東尼史塔克改配戴Hamilton...
2017年上映的「蜘蛛人：返校日」中，成為配角的東尼史塔克改配戴Hamilton鏤空Ventura系列表款。圖／摘自imdb
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飾演東尼史塔克的小勞勃道尼在2012年上映的「復仇者聯盟」，就曾配戴了Hamil...
飾演東尼史塔克的小勞勃道尼在2012年上映的「復仇者聯盟」，就曾配戴了Hamilton陸戰卡其系列鈦合金腕表。圖／摘自imdb
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漢米爾頓陸戰卡其系列鈦合金腕表，鈦合金表殼、表鍊，約33,200元。圖／Hami...
漢米爾頓陸戰卡其系列鈦合金腕表，鈦合金表殼、表鍊，約33,200元。圖／Hamilton提供
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